  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тарас Чорновіл
рус
    Думки вголос

    З України піде хвиля майбутнього визволення Білорусі

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Білоруси не змогли скинути Лукашенка у 2020 році - З України піде хвиля майбутнього визволення Білорусі
    Білоруси не змогли скинути Лукашенка у 2020 році
    фото: Радіо Свобода

    Ще на один день ближче до перемоги

    Героїчні ЗСУ та наші бойові командувачі ламають усі прогнози. Уже мабуть разів десять. Бо є арифметика, а є сила духу.

    У перші дні війни, коли визнані світові аналітики та розвідки давали нам 72 години, вони ж були праві. Бо знали, що проти арифметики не попреш.

    Та й узагалі – хіба можна протистояти рашистській армаді? А виявилося, що можна. І перемагати її можна, і гнати куди подалі.

    Так і зараз, аналітики беруть до рук порівняльні таблиці, вираховують оту перевагу в п'ять до одного й роблять абсолютно логічний висновок, що от зараз то вже справа зовсім погана, буде оточення, критичні обставини...

    А в нас єдине оточення в Маріуполі й те стало можливим виключно через дуже високу зраду на Херсонщині. Та й там уже порушені всі аксіоми можливостей війни

    У чому секрет перемоги? Найперше – в силі духу народу. Він може дуркувати, бути дуже безвідповідальним. У ньому й зараз предостатньо погані, яка лише затаїлася. Але лицарів, козаків, січових стрільців, упівців ніколи не було надто багато. І сьогодні наша власна арифметика дає мабуть найвищий відсоток лицарства за всю кількохтисячолітню історію Руси-України.

    Але зараз хочу зробити дуже крутий віраж до іншого народу, який, згідно норм міжнародного права, сьогодні перебуває з нами у стані війни. Ні, не про росіян.

    Я про білорусів. Вони не зупинили окупацію своєї країни й не змогли зашкодити вторгненню із своєї території. Маємо за що озлобитися, а насправді – лише відчуття жалю та співчуття.

    А я ж вам нагадаю, що стартували ми з різних позицій. Не дивуйтеся, але вони з кращих.

    Українці в 1991-му обирали Кравчука, який заклав основу всі тих бід, що нині обернулися на велику й криваву війну. А в Білорусі обрали хоч і посткомуніста, але справжнього демократа й патріота Шушкєвіча. І реформи в них стартували, коли в нас лише йшов дикий дерибан усього спадку червоним директоратом. І зуби москві показували та вказували на своє місце, коли наші дупу лизали, підписували нульові варіанти, базування ворожого флоту, роззброєння тощо.

    А потім щось зламалося

    Так само, як у нас в 2019-му. Повелися на гарні фрази про боротьбу з корупцією, якої в них було менше, ніж у будь-кого із сусідів. Що було далі, переповідати зайве, самі бачимо.

    Я про інше – про мудрість і пасіонарність. Білоруси часом виявлялися мудрішими – визнати помилку й забажати її виправити цілим народом – це дуже серйозно. Минулі вибори були реальним вотумом недовіри диктатору лукашенці.

    Але мудрість без пасіонарності завжди програє. Бо зло незмінно буде захищатися й перейде в контрнаступ, а чи готова захистити себе демократія й свобода? У нас жоден Майдан не мав такої підтримки, як тодішні виступи білоруської опозиції.

    Але не вистачило одного – сили духу й готовності перейти межу мирного протесту та вийти на справжню боротьбу. А ще купа кликуш із демтабору: «У нас мирний протест, ми не майдануті,чекаємо на підтримку від путіна, це не революція, чекаємо на підтримку від путіна, ми краще ліхтариками в небо посвітимо».

    У нас в 2013-14 теж був «мирний протест», але з барикадами, бруківкою та коктейлями молотова. а у всьому іншому – дуже навіть «мирний».

    Але зараз народжується новий феномен – бойовий дух Білорусі

    Він формується в Україні. Спершу Білоруський батальйон імені Кастуся Каліновськага, зараз уже Білоруський полк «Пагоня».

    Хочеться вірити, що до кінця війни вже визріватиме перша білоруська армія світла проти пануючої поки в Мінську пітьми. Для білорусів навіть позитивом могло б стати, якби лукашенка таки кинув свої бригади в Україну. Їх мотивованість на війну проти України була б нульовою, а от у свою армію спротиву після розгрому й дизертирства та здачі в полон перейшли б дуже багато.

    Важливо, щоб після нашої перемоги московські кроти на Банковій не заблокували розвиток білоруської армії в Україні. Є сподівання, що ті, хто нам сьогодні дуже сильно допомагають, не дадуть цього зробити, бо після заяв таргана, що він готовий у себе розмістити рашистську ядерну зброю, ця земля стала додатковою проблемою.

    Тому, коли дуже хочеться пройтися по «безхребетних бyльб@ш@x», просто затримайте видих і скажіть добре слово про гідних побратимів-сябрів, які вже сьогодні жертвують життями за нашу свободу.

    Бо саме з України піде хвиля майбутнього визволення Білорусі тими, хто вже не стане світити ліхтариками в небо.

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ армія війна українці Україна демократія окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З України піде хвиля майбутнього визволення Білорусі