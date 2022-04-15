Польща готова до війни з Росією – речник МЗС

Також поляки готуються надавати військову допомогу іншим країнам НАТО, які теоретично може атакувати Кремль

Польща готується давати збройну відповідь Росії, якщо армія цієї країни порушить її державні кордони чи вдасться до ракетних обстрілів. Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

«Ми завжди готові до цього. І не лише ми, а й наші союзники. Готові усі члени НАТО», – сказав речник МЗС.

За його словами, якщо президент РФ Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії − це стане «червоною лінією».

Одразу після таких дій Кремль отримає потужну збройну відповідь.

Також Ясіна запевнив журналістів та міжнародну спільноту в тому. що Польща не бажає воювати з РФ та не починатиме першою бойові дії. Але це не означає, що країна не готова захищатися та надавати допомогу іншим країнам-членам НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія вирішить, чи хоче вона вступити до НАТО протягом кількох тижнів.

А Швеція, можливо, планує подати заявку в червні.