  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Євросоюз змінив правила для подорожей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нова рекомендація враховує значне збільшення щеплень від коронавірусу і швидке впровадження цифрових Covid-сертифікатів - Євросоюз змінив правила для подорожей
    Нова рекомендація враховує значне збільшення щеплень від коронавірусу і швидке впровадження цифрових Covid-сертифікатів
    фото: glavcom.ua

    Рішення Ради ЄС набуде чинності 1 лютого

    В Європейському Союзі змінили рекомендацію для подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

    Зокрема, Рада ЄС схвалила рекомендацію щодо скоординованого підходу для сприяння безпечним вільним подорожам під час пандемії Covid-19. Нова рекомендація враховує значне збільшення щеплень від коронавірусу і швидке впровадження цифрових Covid-сертифікатів.

    У зв'язку з цим сказано, що рекомендація набуде чинності 1 лютого 2022 року.

    Відповідно до нових правил, пов'язані із Covid-19 заходи мають застосовуватися з урахуванням статусу особи замість ситуації на регіональному рівні, за виключенням районів, де вірус розповсюджується на дуже високому рівні.

    У зв'язку з цим визначальним чинником для подорожей має бути дійсний цифровий Covid-сертифікат, який засвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту або одужання.

    Індивідуальний підхід має істотно спростити чинні норми, що застосовуються до пересування, і забезпечити додаткову чіткість та передбачуваність для мандрівників.

    При цьому мандрівники, які мають дійсний цифровий Covid-сертифікат ЄС, не повинні підлягати додатковим обмеженням для вільного пересування.

    Такі сертифікати повинні мати дані про щеплення вакцинами, схваленими в ЄС, якщо пройшло не менше 14 днів і не більше 270 з дня отримання останньої дози або якщо людина отримала бустерну дозу. Країни-члени також повинні приймати сертифікати вакцинації з вакцинами, схваленими національними владами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

    Водночас, якщо мандрівник пред'являтиме сертифікат про ПЛР-тест, то він має бути зроблений не більше ніж за 72 години до мандрівки, або негативний терміновий антиген-тест не більше ніж за 24 години до подорожі.

    Сертифікат про одужання має вказувати, що минуло не більше 180 днів з дати отримання результату про перший позитивний тест.

    Разом з тим у осіб, які не мають цифрових Covid-сертифікатів, можуть вимагати здати тест до поїздки або не пізніше ніж за 24 години після прибуття. Особи з особливими потребами, транзитні пасажири та діти до 12 років можуть звільнятися від цієї вимоги.

    Європейський центр профілактики та контролю захворювань повинен продовжити публікувати мапу регіонів країн-членів з потенційним ризиком інфікування відповідно до «світлофорної» системи (зелений, помаранчевий, червоний і темно-червоний).

    Мапа регіонів країн-членів ЄС відповідно до «світлофорної» системи, фото: ecdc.europa.eu

    Мапа регіонів країн-членів ЄС відповідно до «світлофорної» системи, фото: ecdc.europa.eu

    «На основі цієї мапи країни-члени мають застосовувати заходи щодо поїздок до темно-червоних зон та з них, де вірус розповсюджується на дуже високому рівні. Вони повинні застерігати від здійснення усіх несуттєвих поїздок і вимагати від людей, які прибувають з цих зон і не мають свідоцтв про вакцинацію чи про одужання, здавати тест перед відльотом і відправитись на самоізоляцію після прибуття», – сказано в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що ЄС планує змінити правила подорожей.

    Читайте також:

    Джерело: Уніан

    Теги: ЄС Європа відпочинок туризм щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євросоюз змінив правила для подорожей