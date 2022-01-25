Євросоюз змінив правила для подорожей

Рішення Ради ЄС набуде чинності 1 лютого

В Європейському Союзі змінили рекомендацію для подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема, Рада ЄС схвалила рекомендацію щодо скоординованого підходу для сприяння безпечним вільним подорожам під час пандемії Covid-19. Нова рекомендація враховує значне збільшення щеплень від коронавірусу і швидке впровадження цифрових Covid-сертифікатів.

У зв'язку з цим сказано, що рекомендація набуде чинності 1 лютого 2022 року.

Відповідно до нових правил, пов'язані із Covid-19 заходи мають застосовуватися з урахуванням статусу особи замість ситуації на регіональному рівні, за виключенням районів, де вірус розповсюджується на дуже високому рівні.

У зв'язку з цим визначальним чинником для подорожей має бути дійсний цифровий Covid-сертифікат, який засвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту або одужання.

Індивідуальний підхід має істотно спростити чинні норми, що застосовуються до пересування, і забезпечити додаткову чіткість та передбачуваність для мандрівників.

При цьому мандрівники, які мають дійсний цифровий Covid-сертифікат ЄС, не повинні підлягати додатковим обмеженням для вільного пересування.

Такі сертифікати повинні мати дані про щеплення вакцинами, схваленими в ЄС, якщо пройшло не менше 14 днів і не більше 270 з дня отримання останньої дози або якщо людина отримала бустерну дозу. Країни-члени також повинні приймати сертифікати вакцинації з вакцинами, схваленими національними владами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Водночас, якщо мандрівник пред'являтиме сертифікат про ПЛР-тест, то він має бути зроблений не більше ніж за 72 години до мандрівки, або негативний терміновий антиген-тест не більше ніж за 24 години до подорожі.

Сертифікат про одужання має вказувати, що минуло не більше 180 днів з дати отримання результату про перший позитивний тест.

Разом з тим у осіб, які не мають цифрових Covid-сертифікатів, можуть вимагати здати тест до поїздки або не пізніше ніж за 24 години після прибуття. Особи з особливими потребами, транзитні пасажири та діти до 12 років можуть звільнятися від цієї вимоги.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань повинен продовжити публікувати мапу регіонів країн-членів з потенційним ризиком інфікування відповідно до «світлофорної» системи (зелений, помаранчевий, червоний і темно-червоний).

Мапа регіонів країн-членів ЄС відповідно до «світлофорної» системи, фото: ecdc.europa.eu

«На основі цієї мапи країни-члени мають застосовувати заходи щодо поїздок до темно-червоних зон та з них, де вірус розповсюджується на дуже високому рівні. Вони повинні застерігати від здійснення усіх несуттєвих поїздок і вимагати від людей, які прибувають з цих зон і не мають свідоцтв про вакцинацію чи про одужання, здавати тест перед відльотом і відправитись на самоізоляцію після прибуття», – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує змінити правила подорожей.

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Джерело: Уніан