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    Думки вголос

    Чому в Україні став можливим реванш

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Надія Савченко - Чому в Україні став можливим реванш
    Надія Савченко

    Реванш можливий не через марсіан. Треба було не співати стрекозою в погоже літо і арбайтен, арбайтен, арбайтен, аби не витирати соплі, очікуючи реваншизму

    Луценко визнав, що судова система дуже хвора, тому наші недороблені Бонні та Клайд — Надя і Рубан вийшли на волю. І Надійка взагалі збирається знову в раду. При чому справа навіть не про корупцію — а про потенційний обстріл столиці зі зброї, завезеної із днр.

    А в чім біда. Суд і постійні переміни КПК уже років десять є слабким місцем, через яке можна усе тягнуть. Це ще Юлія Тимошенко першою запровадила практику нічних судів заради перевиборів 2007. А за Віктора Федоровича усе поглибили, розширили і закріпили КПК Портнова, який бомонд сильно не любить, але беріг, щоб якшошо можна було витягувати своїх. Це по ньому усміхаються усі — від Насірова до Мангерів.

    Друге, пише Луценко про 40% незаповнених вакансій у судах, через які старі і хитрі судді розглядають зашкварені справи як їм хочеться. Хто у нас оголосив себе флагманом судової реформи? Петро Олексійович. Що йому заважало безповоротно запустити судову реформу. Хз. Он антикорупційній ледве осилили лише в міжтур‘я. Ось, що пише пані Теличенко в коментарях др цього посту про Верховний суд: «Новустворений ВС має купу проблем. Зокрема, чимало суддів, які до призначення у ВС не мали судового досвіду, пишуть такі дурниці у своїх рішеннях, що просто соромно, А це ж Верховний! Суд».

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    У нас було чотири тижні ради, зараз Німченко затято топить закон про мову, який дуже бояться ухвалити до виборів, щоб відсотки не втратити, а потім, може, і руки не дійдуть. Бачимо, як свідомо зливають гуманітарний закон, поки можна було порішати із КПК, імпічментом і повирішувати щось із одіозними справами.

    Реванш можливий не через марсіан. І не через те, що вороги розумні, а умовні демократи озброєні тільки салом та сопілкою. Просто треба було не співати стрекозою в погоже літо і арбайтен, арбайтен, арбайтен, аби не витирати соплі, очікуючи реваншизму. Він і прийде, якщо оперувати лише салом і сопілкою далі — можна або могилки бронювати, або точити кігті і ножі.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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