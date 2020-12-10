Фільм «Юкі»: як українці стали легендами канадського хокею

Скільки можна озиратися на шваль у РФ і шукати добра у якомусь спільному колоніальному минулому в СРСР?

«Трус не играет в хоккей».

57 українців отримали Кубок Стенлі.

Справа була минулої середи. Купили ми з Bogdan Butkevych квитки на фільм «Юкі» на суботу.

По-перше, дуже любимо свій затишний кінотеатр на районі і хочемо, аби він вижив попри ідіотський карантин.

По-друге, ми підтримуємо хороші фільми копійкою і класною рецензією.

Хто там розказує надутим писком про україномовне гетто, яке обмежує українців широких поглядів для реалізації їх в Росії?

Які там губошльопи в костюмах сутенерів розповідають із каналів Медведчука про те, що ідеологія в нас неправильна — шукаємо ворогів у росіянах?

І третє — я переживаю великий сором, коли президент ЗЕ на річницю нормандського формату замість плану Б чи В — видає, що ми будемо ублажати мешканців Ордло і розводити українську армію. Розводити як кошенят. Ага, зараз.

Якщо ви не бачили фільм Volodymyr Mula про видатних спортсменів Національної хокейної ліги, які є українцями — сходіть. Фільм у прокаті ще тиждень. А робота молодого режисера вселяє надію, що розвивається у нас якісна документалістика.

Отже, мене вразило кілька історій.

Ерік Нестеренко — брутальний канадський хокеїст із двома університетськими освітами. Володар Кубка Стенлі і має внука — Якова, який теж пробує себе в хокеї. В українській Вікіпедії скромно написано, що Ерік — дитина українських емігрантів із Чехословаччини. Але трошки не так.

Батько Еріка, Яків — був поручиком армії УНР та Лицарем Хреста Симона Петлюри та Воєнного Хреста. У селі Рудня Козелецького району не пам’ятають видатного земляка, який брав участь у двох Зимових походах. Коли у 1921 році — українці не змогли перемогти радянські війська — Якову довелось емігрувати... Щоби не бути розстріляним і закопаним у найближчому яру понаїхавшими орками.

Його син Ерік дивиться у камеру і каже:

«Путін напав на Україну».

Майк Боссі — ще один легендарний хокеїст. Російська Вікі глумиться, що він із «багатодітної родини українських емігрантів, які поїхали у пошуках кращої долі». А насправді дід Майка був добровольцем легіону Українських січових стрільців. Працював в уряді Скоропадського. І був лютим антибільшовиком. У Канаді Володимир Босий з соратниками навіть зібрали гроші на літак, який мав би стати до повітряного флоту....самостійної України. Босий був публіцистом і називав Радянський союз імперією Антихриста. А ще — маючи багато дітей, він інспектував канадські школи, протестуючи проти поширених тоді комуністичних шкіл.

Ну і Уейн Грецкі. Богдан був у шоці, що він українець. Мурашки по шкірі, коли легенда хокею каже прямо в камеру: «Я українець!». Коли після фільму дізнаєшся, що він і його батько Волтер — підтримують нашу армію і медиків у зоні АТО, то відчуваєш сором за непокараних бондеренок і культ шаріів. Слава Богу, у Вікі уже поправили статтю про походження Грецкі.

Я зрозуміла, що росіяни активно прошерстили інформацію навіть про хокеїстів, аби ми не знали, що легенди цього спорту етнічні українці. І не просто фінансові емігранти, а люди, які воювали проти більшовиків. І поїхали до Канади не за кращим життям, а щоб не бути розстріляними біля ближньої стіни тодішніми «моторолами».

Саме співпраця із такими легендами, українцями Канади нам конче потрібна в освітній сфері і сфері спорту. Я взагалі дивуюсь, як донині не поставлена на потік співпраця із нашими в Канаді.

Скільки можна озиратися на шваль у РФ і шукати добра у якомусь спільному колоніальному минулому в СРСР? Скільки можна нити і ковтати соплі типу, що ми тупі, х*рові воїни і взагалі тільки мріємо про піч і ковбасу за 2.20?

Наші чоловіки — круті воїни і хокеїсти. А хокей — це чоловіча гра.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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