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    Думки вголос

    Підписання Біловезьких угод: в 1991 році СРСР виявився взагалі нікому не потрібним

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Підписання Біловезьких угод: в 1991 році СРСР виявився взагалі нікому не потрібним

    Ніхто не вийшов на «Майдан» рятувати Союз. За зброю теж ніхто не взявся

    Мовою оригіналу

    У любителей СССР обострение в связи с годовщиной подписания Беловежских соглашений. Опять несут чепуху про «трех иуд», которые «развалили Союз по заказу американцев».

    Поразительно, что находятся люди, который до сих пор верят  в эту ерунду.

    На самом деле Кравчук, Ельцин и Шушкевич никакой заказ американцев выполнить бы не смогли, даже если бы и хотели. Потому что в союзных республиках существовали еще Верховные советы, без одобрения которых  Беловежские соглашения выполнены бы не были.

    Проходимцы и фальсификаторы отлично это знают, но стараются об этом не вспоминать. Потому что дальше начинается очень неприятная правда – Верховные советы Украины, России и Беларуси практически единогласно ратифицировали Беловежские соглашения. 10 декабря голосовали депутаты в Украине и Беларуси. 12 декабря - в России.

    В Украине за ратификацию проголосовали 295 депутатов (10 против), в Беларуси - 263 (1 против), в России - 188 (7 против). Никакого драматического противостояния, никаких баталий по этому поводу не было ни в одной из республик.

    Так что никакого «беловежского сговора» никогда не существовало в природе и существовать в принципе не могло. Сотни избранных народом депутатов – советских людей, коммунистов и комсомольцев, в едином порыве подписали Совку приговор. Можно, конечно, допустить, что все они тоже были предателями и выполняли заказ США. Но тогда придется согласиться с тем, что к концу существования СССР вся верхушка этого государства состояла из одних лишь предателей, и никого, кроме предателей, у власти не оказалось.

    Никаких массовых народных выступлений и протестов против такого голосования депутатов также не наблюдалось. Никто не вышел на «майдан» спасать Союз. Не взялся за оружие.

    Правда состоит в том, что в 1991 году СССР оказался не нужен вообще никому.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СРСР
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