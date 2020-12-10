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    Думки вголос

    Уряд на кошти від ЄС має безкоштовно провакцинувати від Covid-19 всіх українців

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Уряд на кошти від ЄС має безкоштовно провакцинувати від Covid-19 всіх українців

    Українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з поставки вакцин

    Приємно повідомити, що Україна отримала фінансову допомогу від Європейського союзу для протидії епідемії Covid-19.

    Ми вдячні нашим європейським партнерам, які не полишають Україну у важкий час і чітко демонструють, хто є нашим справжнім союзником. І ми теж працювали для того, аби Україна отримала цей транш без будь-яких умов.

    Водночас, ми жорстко вимагаємо від влади: ці гроші не має спіткати доля Антиковідного фонду, коли мільярди гривень, які мали рятувати українців і дозволити країні подолати епідемію, закатали в асфальт для піару президента та відкатів для його друзів.

    600 млн євро цієї допомоги — це 20 мільярдів гривень. Впевнений, на всі ці кошти український уряд має закупити вакцину від кращих світових виробників, аби безкоштовно провакцинувати всіх українців. Це ключ до подолання епідемії і безпека для наших громадян.

    Нагадаю, що Велика Британія вже почала вакцинацію, на днях це почне робити Франція, Ізраїль та США. Натомість українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з поставки вакцин.

    Сьогодні це має нарешті стати пріоритетом для уряду. Необхідні кошти вже є. Ми будемо жорстко контролювати уряд, аби їх нарешті витратили за призначенням — для подолання епідемії Ковіду.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гроші українці вакцинація уряд коронавірус
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