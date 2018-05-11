  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Думки вголос

    Наші державники домовились із Льовочкіним, щоб і далі показувати свої ролики на «Інтері»

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 18:04
    • Розсилка
    Сергій Льовочкін
    Сергій Льовочкін

    Можна хаяти ІНТЕР і їздити під паркан до Льовочкіна, але глядач вирішує все

    Найрентинговіша програма 9 травня — отой самий побєдоносний концерт на ІНТЕРІ— із долею у 23,08. (Принагідно зазначу, що шановні джентельмени Бірчак та Кабакаєв, яким я говорила в ефірі, що скандальний концерт обов’язково круто подивляться, програли мені за парі пиво))
    ІНТЕР другий рік поспіль бере перший рейтинг за свою альтернативну реальність 9 травня.

    Бере, бо власники Інтера знають свою аудиторію. Тиснуть на больові точки гомо сапієнс і гомосовєтікус. Витискають емоціі за утопією, коли умовні ми із братніми народами переганяли Америку, але стояли з авоськами у чергах за туалетним папером і яйцями. Коли люди не знали елементарно про існування дезодорантів, бритв для ніг і тампонів. Але вірили, що товариш Сталін і СРСР всіх спасуть і всім усе дадуть на халяву.
    Просунута спільнота кілька раз продула битву за тверезий фактаж на Інтері.

    Минулого року на День незалежності ті самі Даугулє і Доманський були конферансьє концерту, на якому червоною ниткою йшла головна теза: незалежність тимчасова помилка, все краще в України було у складі Радянського союзу та Російської і імперії.

    Саме там левову частку спіча, присвяченого Шевченкові, відібрала сторі про те, що він навчався й здобув славу в Петербурзі із підкреслюванням факту, що його викупив із кріпак— з очевидним підкреслюванням цього факту, а викупив його з кріпацької неволі росіянин Брюлов. Звісно, що ще можна сказати про Шевченка, крім його російського періоду. 

    Читайте також

    Донбас там позначили словом «терикони». У Донбасі «ллється кров». Жодного разу — слово «агресія». Жодного разу в цьому контексті — слово «Росія». Жодного слова про ДНР. Хто же, с*ка, ту кров ллє?

    У — Леонід Утьосов. Тут розповідали про тодішню «нашу радянську естраду». По факту у нинішній Україні взагалі нема поп-рок-хіп-хоп музики і реально крутих груп. І не знайшлося за 26 років попри аншлаги в клубах. 

    Ф — футбол. Тут ішлося й про «матч смерті» й про українські команди — чемпіонів СРСР та володарів кубку СРСР. Про Реброва і Шевченка на Інтері не знають. І знати не хочуть. 

    24 серпня 2017 ІНТЕР витиснув емоцію про втрачений рай: офігєнно жили, а тут ця клята незалежність.
    9 травня 2018 ІНТЕР створив альтернативну реальність, де фашисти плюндрують пам`ять дідів і роблять життя нестерпним у рідній країні.

    Ми програли битву за ІНТЕР, як ЗМІ, а не машину зомбування і пропаганди давно. Коли ІНТЕР легко викрутився із історії про Столярову-Шувалова і їх дружбу із ДНР. Коли СБУ відмахнулось на той факт, що потужне ЗМІ більше року брехало про війну. А наші державники традиційно пішли на компроміс із Льовочкіним, бо не прокрутить свій патріотичний ролик на виборах на цьому ресурсі це непрестижно.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЗМІ Сергій Льовочкін Інтер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Наталя Малиновська
    Наталя Малиновська

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ