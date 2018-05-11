Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер»

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Скріншот з відео

До Нацради надійшли листи від СБУ та скарги ряду громадян щодо скандального концерту

На засіданні у п’ятницю, 11 травня, Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення прийняла рішення провести позапланову перевірку телеканалу «Інтер» у зв’язку з трансляцією ввечері 9 травня скандального концерту до Дня перемоги.

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що були зафіксовані ознаки порушення законодавства. Члени Нацради на засіданні проголосували за проведення перевірки. «До нас надійшли численні листи від Департаменту захисту національної державності СБУ, скарги кількох громадян, заяви однієї політичної партії з наріканнями, що зміст передачі, який виходив ввечері 9-го травня, зокрема концерт «Перемога одна на всіх», принижує гідність громадянина України, розпалює ворожнечу...», - сказав Юрій Артеменко.

Національна рада перевірить телеканал «Інтер» на дотримання ним вимог закону і після цього ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо, 9 травня в інтернеті опублікували відео з фрагментами концерту «Победа. Одна на всех», який телеканал «Інтер» підготував до Дня Перемоги. У ролику ведучий заходу Андрій Доманський з-поміж іншого закликає не дозволяти, «щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно носили під час факельних маршів у нашій столиці».

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що регулятор негайно відреагує на висловлювання ведучих телеканалу, якщо ці репліки пройдуть в ефірі.

Вранці 9 травня активісти «Національного корпусу» прийшли під будівлю телеканалу «Інтер» з вимогою, щоб з вечірнього концерту були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту. Також вони заявили, що вимагають позбавити канал ліцензії.

Водночас близько півсотні активістів всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди» пікетували офіс «Національних інформаційних систем» по вулиці Щусєва, 26, із вимогою скасувати трансляцію концерту.

Однак увечері 9 травня «Інтер» все ж показав концерт «Победа. Одна на всех», не вирізавши скандальні слова ведучого.