Патріотичний бюджетний фотокалендар для політиків і публічних осіб
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Розсилка
Тема про те, як Петро Порошенко пляжився на білих Мальдівських пісках не вщухає уже котрий день
Розробила патріотичний бюджетний фотокалендар для політиків і публічних осіб.
Січень. 1) фото, як ходив на марш Бандери. 2)фотозвіт про те, які різав різдвяного кабана на селі. 3) фото із ополонки, з огляду розвитку технічних можливостей — можна стрім.
Лютий. 1) фото із бюджетним плюшевим ведмедем для Неї. 2)фото домашнього ідла для Нього — день закоханих це не жарти)
Березень. Тюльпани і рафаело, приправлені лонгрідом про кращих половин і жінок, без яких світ тьмяніє і життя не має сенсу))
Квітень. 1) Селфі з 15 пасками, які начебто пік сам. Плюс церковний look. 2) Перші городньо-польові роботи.
Травень. 1) Розповідь про діда-переможця. 2) перший шашлик під Києвом.
Червень. 1) Фото із Затоки в плавках. 2) Фото в вишиванці на День Конституції.
Липень. Подорожуймо Україною — Карпати, Генічеськ, Гідропарк.
Серпень. Селфі із параду. Селфі із консервацією.
Вересень. 1) фото із дітьми на Перше вересня для демонстрації батьківських почуттів. 2) Селфі із картопляної плантації. 3) Для депутатів — масове фото із першого дня сесії «як ми неухильно працюємо заради європейського майбутнього».
Жовтень. Фото із кошиком грибів, зібраних власноруч. Фото із парку як ти лежиш в жовтому листі.
Листопад. Фото «перший сніг». Можна із бухлішком, бо типу осіння депресія.
Грудень. Фото із Ашана, щоб: 1) показати, що домовитий хазяїн, 2) показати, що геноциду і зубожіння нема. Фото ялинки. 31 грудня — фото стола з ідлом. Фото із Софіївської площі)
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої