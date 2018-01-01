Тема про те, як Петро Порошенко пляжився на білих Мальдівських пісках не вщухає уже котрий день

Розробила патріотичний бюджетний фотокалендар для політиків і публічних осіб. Січень. 1) фото, як ходив на марш Бандери. 2)фотозвіт про те, які різав різдвяного кабана на селі. 3) фото із ополонки, з огляду розвитку технічних можливостей — можна стрім. Лютий. 1) фото із бюджетним плюшевим ведмедем для Неї. 2)фото домашнього ідла для Нього

Петро Порошенко

Тема про те, як Петро Порошенко пляжився на білих Мальдівських пісках не вщухає уже котрий день

Розробила патріотичний бюджетний фотокалендар для політиків і публічних осіб.

Січень. 1) фото, як ходив на марш Бандери. 2)фотозвіт про те, які різав різдвяного кабана на селі. 3) фото із ополонки, з огляду розвитку технічних можливостей — можна стрім.

Лютий. 1) фото із бюджетним плюшевим ведмедем для Неї. 2)фото домашнього ідла для Нього — день закоханих це не жарти)

Березень. Тюльпани і рафаело, приправлені лонгрідом про кращих половин і жінок, без яких світ тьмяніє і життя не має сенсу)) Квітень. 1) Селфі з 15 пасками, які начебто пік сам. Плюс церковний look. 2) Перші городньо-польові роботи. Читайте також У законах України набуло чинності визначення «особа з інвалідністю» Сьогодні, 03:28

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Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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