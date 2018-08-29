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    Думки вголос

    Рейтинги говорять самі за себе: Україна з радістю дивилася, як танцює кума Путіна Марченко

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Рейтинги говорять самі за себе: Україна з радістю дивилася, як танцює кума Путіна Марченко

    Простий люд із задоволенням подивився, як трусять дупами і піднімають ноги зірки місцевого розливу у неділю ввечері

    Просунута спільнота плювалась і закликала до бойкоту танців.

    Журналісти ТСН написали колективного колективного листа проти танців із кумою Путіна.

    Але рейтинги говорять чорним по білому.

    Танці дивилися, аж гай шумів. Найрентиговіша програма у неділю — rat% - 6,85 и shr% - 21,52

    І треба визнати хайп зіграв, бо після цих рейтингів я залізла у ютуб і подивилася по півхвилинки кожну пару.

    Зібров — приманка для пенсічів і тих, хто любить поржать над примітивною естрадою 90-х. Мертві бджоли не гудуть і так далі. 

    Аніта Луценко — бальзам на душу для спорті, фітоняшек і вічно худіючих цієї країни.

    Сєнічкін — свій продукт із власної фабрики зірок)

    Нікітюк — весела позитивна дівчина, girl next door.

    Мішель Адраде — для тінейджерів і любителів творчості команди Потапа. Ну і трішки болівійської екзотики.

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    Кума Путіна Оксана Марченко танцювала дуже тяжко: вік, відсутність природньої легкості, але її присутність — це сир у рейтингову мишоловку для тих, хто хоче бачити «ну, і шо там та с****». Знову ж таки поява Оксани у таких шоу - це ознака того, що навіть дуже заможні часто плачуть. Марченко знудилась у ролі домогосподині за останні пару років і це шанс на увагу всієї країни знову.

    Тому да, просунута спільнота погуділа і поплювала.

    Простий люд із задоволенням подивився, як трусять дупами і піднімають ноги зірки місцевого розливу у неділю ввечері.

    Ткаченко вчинив, як грамотний бізнесмен — прорахував усе і дав кожній сестрі по серьгє і отримав результат. Все одно ж схаваєте, аж за вухами лящатиме)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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