Рейтинги говорять самі за себе: Україна з радістю дивилася, як танцює кума Путіна Марченко
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Простий люд із задоволенням подивився, як трусять дупами і піднімають ноги зірки місцевого розливу у неділю ввечері
Просунута спільнота плювалась і закликала до бойкоту танців.
Журналісти ТСН написали колективного колективного листа проти танців із кумою Путіна.
Але рейтинги говорять чорним по білому.
Танці дивилися, аж гай шумів. Найрентиговіша програма у неділю — rat% - 6,85 и shr% - 21,52
І треба визнати хайп зіграв, бо після цих рейтингів я залізла у ютуб і подивилася по півхвилинки кожну пару.
Зібров — приманка для пенсічів і тих, хто любить поржать над примітивною естрадою 90-х. Мертві бджоли не гудуть і так далі.
Аніта Луценко — бальзам на душу для спорті, фітоняшек і вічно худіючих цієї країни.
Сєнічкін — свій продукт із власної фабрики зірок)
Нікітюк — весела позитивна дівчина, girl next door.
Мішель Адраде — для тінейджерів і любителів творчості команди Потапа. Ну і трішки болівійської екзотики.
Іраклі Макацарія — для аудиторії бабського СТБшного шоу «Холостяк». Аудиторія незаміжніх і не дуже вдало заміжніх)
Кума Путіна Оксана Марченко танцювала дуже тяжко: вік, відсутність природньої легкості, але її присутність — це сир у рейтингову мишоловку для тих, хто хоче бачити «ну, і шо там та с****». Знову ж таки поява Оксани у таких шоу - це ознака того, що навіть дуже заможні часто плачуть. Марченко знудилась у ролі домогосподині за останні пару років і це шанс на увагу всієї країни знову.
Тому да, просунута спільнота погуділа і поплювала.
Простий люд із задоволенням подивився, як трусять дупами і піднімають ноги зірки місцевого розливу у неділю ввечері.
Ткаченко вчинив, як грамотний бізнесмен — прорахував усе і дав кожній сестрі по серьгє і отримав результат. Все одно ж схаваєте, аж за вухами лящатиме)
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої