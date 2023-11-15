Фінський прем'єр пояснив, чому боїться росіян на велосипедах

На думку прем'єр-міністра Фінляндії, зараз на російсько-фінському кордоні повторюється ситуація, як у 2015–2016 роках

Прохачі притулку, які масово їдуть із Росії до Фінляндії на велосипедах, отримують допомогу на російській стороні. Саме це штовхає країну до подальшого закриття кордону і нових заходів для охорони безпеки у Фінляндії. Так вважає прем'єр-міністр Суомі Петтері Орпо. Про це пише фінське видання MTV Uutiset.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив Суомі Петтері Орпо, Росія почала масово пропускати до фінського кордону осіб на велосипедах, які не мають необхідних документів. Люди, які прибувають на кордон, подають клопотання про притулок у Фінляндії.

За словами Орпо, «видно, що прохачам притулку допомагають дістатися пунктів перетину кордону». І додав, що їх супроводжували та доставляли прикордонники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку Орпо, на східному кордоні повторюється те саме явище, що й у 2015–2016 роках, коли велика кількість шукачів притулку з країни-агресора прибула до фінського кордону. «Тоді йшлося приблизно про те саме. Особи, які не мають дійсних проїзних документів і приїжджають просити притулку, пропускалися на фінський кордон», – повідомив він.

За словами прем'єр-міністра, влада уважно стежить за ситуацією та готує подальші заходи. «Спільний меседж уряду зрозумілий. Ми хочемо дбати про безпеку кордону, і видно, що Росія явно змінила свою практику. Пропускають через кордон без відповідних документів», – зазначив фінський прем'єр.

На думку Орпо, захисні заходи на кордоні можна реалізувати швидко, а розвиток ситуації відстежується щодня. «Ми можемо обмежити прикордонний рух, закрити окремі прикордонні пункти або навіть усі з них, або ж зосередити запит притулку в одному місці», – перерахував Орпо можливості Закону про прикордонну охорону.

Втім, за словами Орпо, громадянам Фінляндії не варто хвилюватися: «У нас відмінна прикордонна служба, і ми до цього також підготувалися. Законодавство відкориговано, і це ще один показник того, що ми живемо в непевні часи».

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ. Про це заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен. Вона запевнила, що ситуація зі збільшенням кількості випадків нелегальної міграції обговорювалася з російською владою, але це не привело до бажаного результату. Виїзд із Росії до Фінляндії дозволено за відсутності документів.

Раніше Фінляндія припинила пускати в країну велосипедистів із Росії. Про це заявив заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, передає Yle.

За даними прикордонній службі, нелегали дедалі частіше користуються велосипедами, щоб потрапити до Фінляндії. За останній тиждень таких випадків було близько 30. За словами Луккарі, раніше люди, які перетинали кордон на велосипедах, використовували їх для коротких місцевих поїздок.