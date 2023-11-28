Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
Михайло Касьянов: «Я хочу вірити в те, що Україна доб'ється своєї перемоги»
фото з відкритих джерел

Касьянов прогнозує, що українські війська здійснять прорив

Війна в Україні проти росіян завершиться наприкінці 2024 року. Про це заявив колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Касьянов заявив, що українські війська здійснять прорив, і буде звільнено більшість захоплених ворогом земель.

«Ну, я вважаю, наприкінці наступного року (закінчиться війна в Україні проти Росії – «Главком»). Тому що я як і раніше сподіваюся, що Україна отримає додатково ті озброєння, які потрібні для активного ефективного наступу, так, як це очікували всі...», – сказав він.

Експрем'єр додав, що Києву «неповні обсяги (допомоги – «Главком») були обіцяні, а те, що було обіцяно, – невчасно поставлено..., і час було опущено, і були збудовані величезні споруди, оборонні споруди на окупованій території...».

«Я думаю, що протягом зими-весни поставки будуть зроблені, обіцяне обладнання та озброєння буде поставлено, я хочу вірити в те, що Україна доб'ється своєї перемоги. Але, думаю, навіть якщо не всі окуповані території будуть звільнені до кінця року, я думаю, що до кінця наступного року це має закінчитися. Я думаю, що... прорив буде, я хочу в це вірити, і більшість територій буде звільнено...», – додав він.

Нагадаємо, триває 643-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну ударним БпЛА типу Shahed-136/131, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Україна війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Сірий розпочав свій бойовий шлях на Майдані
«Закінчиться все в один день»: боєць «Азову» спрогнозував завершення війни
25 листопада, 21:44
Боррель заявив, що війну в Україні можна швидко закінчити, припинивши підтримувати Київ
Боррель роз’яснив, чому війна в Україні не закінчиться швидко
25 жовтня, 08:19
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
31 серпня, 15:22

Події в Україні

Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Шольц зробив заяву про підтримку України
Шольц зробив заяву про підтримку України
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
38K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
16K
Отруєння дружини Буданова: стали відомі нові деталі
15K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
14K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
12K
Блогер-мовознавець назвав «чарівне слово», яке вимикає російську музику у ресторанах

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua