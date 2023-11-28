Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна

Касьянов прогнозує, що українські війська здійснять прорив

Війна в Україні проти росіян завершиться наприкінці 2024 року. Про це заявив колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Касьянов заявив, що українські війська здійснять прорив, і буде звільнено більшість захоплених ворогом земель.

«Ну, я вважаю, наприкінці наступного року (закінчиться війна в Україні проти Росії – «Главком»). Тому що я як і раніше сподіваюся, що Україна отримає додатково ті озброєння, які потрібні для активного ефективного наступу, так, як це очікували всі...», – сказав він.

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Експрем'єр додав, що Києву «неповні обсяги (допомоги – «Главком») були обіцяні, а те, що було обіцяно, – невчасно поставлено..., і час було опущено, і були збудовані величезні споруди, оборонні споруди на окупованій території...».

«Я думаю, що протягом зими-весни поставки будуть зроблені, обіцяне обладнання та озброєння буде поставлено, я хочу вірити в те, що Україна доб'ється своєї перемоги. Але, думаю, навіть якщо не всі окуповані території будуть звільнені до кінця року, я думаю, що до кінця наступного року це має закінчитися. Я думаю, що... прорив буде, я хочу в це вірити, і більшість територій буде звільнено...», – додав він.

Нагадаємо, триває 643-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну ударним БпЛА типу Shahed-136/131, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.