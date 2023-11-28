Росія звозить колаборантів із окупованих територій на навчання до РФ

Окупанти набрали більшість «чиновників» з вулиці

Російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до Ставрополя (РФ). Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Більшість цих «чиновників» не мають вищої освіти і набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів. Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ, але в планах Москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів», – йдеться в повідомленні.

Зрадників будуть навчати працювати в «одній вертикалі» Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати зі «смотрящими» з Москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.