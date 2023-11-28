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Росія звозить колаборантів із окупованих територій на навчання до РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія звозить колаборантів із окупованих територій на навчання до РФ
Зрадників будуть навчати працювати в «одній вертикалі» Кремля
автор: Рух «Чесно»

Окупанти набрали більшість «чиновників» з вулиці

Російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до Ставрополя (РФ). Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Більшість цих «чиновників» не мають вищої освіти і набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів. Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ, але в планах Москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів», – йдеться в повідомленні.

Зрадників будуть навчати працювати в «одній вертикалі» Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати зі «смотрящими» з Москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.

Теги: колабораціонізм окупанти росія Україна

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