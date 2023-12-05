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Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал
Герої серіалу намагаються відтворити кримінальну та похмуру атмосферу СРСР 1980-х років
фото з відкритих джерел

Серіал транслюють у російських онлайнових кінотеатрах з платним доступом

На початку жовтня поточного року у РФ на екрани вийшов серіал «Слово пацана», який став популярним серед молоді, причому не тільки російської, але й української. Факт перегляду продукту з РФ викликав хвилю дискусій в соцмережах і пересварив українців.

У російському серіалі йдеться про школярів 1980-х років у Казані, які є членами банди та постійно приймають участь у масових побоїщах. Його герої намагаються відтворити кримінальну та похмуру атмосферу СРСР тих років. Серіал став одним із найпопулярніших російських серіалів – у рейтингу найкращих серіалів у РФ він вже дістався четвертого місця. 

4 фото
На весь екран

Українські підлітки масово дивляться серіал ворожої країни, знімають відео про кримінальне минуле України та відстоюють право переглядати проєкти росіян. 

Журналіст, військовий та співзасновник руху «Демсокира» Віктор Трегубов переконаний, що так сталося через відсутність цікавого українського контенту. «Роками про це волаю. Хочете перемоги української культури – робіть український контент. І робіть його не за принципом «схавають», і не за принципом «патріотичність твору компенсує його художні недоліки». Це допоможе. Просто заборонити весь російський контент не вдасться», – йдеться у публікації військового.

Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал фото 1

Трегубов додав, що існуючий попит слід задовільняти новою пропозицією, а не сподіватися, що українські діти «будуть читати «Незламних мурашів» до 18-ти років».

У соцмережах багато українців засуджують захоплення серіалом, але у відповідь нерідко бачать наступне:

Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал фото 2
Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал фото 3

Більше того, саундтрек російського серіалу «Слово пацана» очолив рейтинг пісень від Apple Music в Україні.

Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал фото 4

Крім того, кількість запитів щодо серіалу займає в нашій країні перше місце, ще й з величезним відривом:

Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал фото 5

На популярність російського серіалу в Україні відреагувала й заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца. Вона вважає, що ідеї серіалу несуть таку ж небезпеку, що і зброя, та дивується, що він знайшов симпатію серед тінейджерів нашої країни.

Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал фото 6

Окрім цього, серіал можна подивитись лише на двох російських онлайн-кінотеатрах, причому перегляд платний. Таким чином, якщо хтось з українців платить гроші за перегляд, він допомагає окупантам вести повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, у РФ знімають серіал про Євромайдан у Києві та незаконну анексію Криму. Мешканці міста показали декорації для стрічки. Серіалу «Десять днів до весни» розповідає про події Революції Гідності та захоплення Криму. У місті, де проходять зйомки, поставили дошки з надписами: «Ср*ную Рашку утопим в г*вне» і «Не хочешь в Европу – иди в ж*пу!»

До слова, росіяни вкрали ще один український кінопродукт. Йдеться про популярний серіал «Спіймати Кайдаша», знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Тепер на російських піратських сервісах громадяни країни-терористки можуть переглянути всі 12 епізодів проєкту в неякісному російському озвученні.

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Теги: росія гроші українці серіал

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