Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал

Серіал транслюють у російських онлайнових кінотеатрах з платним доступом

На початку жовтня поточного року у РФ на екрани вийшов серіал «Слово пацана», який став популярним серед молоді, причому не тільки російської, але й української. Факт перегляду продукту з РФ викликав хвилю дискусій в соцмережах і пересварив українців.

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У російському серіалі йдеться про школярів 1980-х років у Казані, які є членами банди та постійно приймають участь у масових побоїщах. Його герої намагаються відтворити кримінальну та похмуру атмосферу СРСР тих років. Серіал став одним із найпопулярніших російських серіалів – у рейтингу найкращих серіалів у РФ він вже дістався четвертого місця.

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Українські підлітки масово дивляться серіал ворожої країни, знімають відео про кримінальне минуле України та відстоюють право переглядати проєкти росіян.

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Журналіст, військовий та співзасновник руху «Демсокира» Віктор Трегубов переконаний, що так сталося через відсутність цікавого українського контенту. «Роками про це волаю. Хочете перемоги української культури – робіть український контент. І робіть його не за принципом «схавають», і не за принципом «патріотичність твору компенсує його художні недоліки». Це допоможе. Просто заборонити весь російський контент не вдасться», – йдеться у публікації військового.

Трегубов додав, що існуючий попит слід задовільняти новою пропозицією, а не сподіватися, що українські діти «будуть читати «Незламних мурашів» до 18-ти років».

У соцмережах багато українців засуджують захоплення серіалом, але у відповідь нерідко бачать наступне:

Більше того, саундтрек російського серіалу «Слово пацана» очолив рейтинг пісень від Apple Music в Україні.

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Крім того, кількість запитів щодо серіалу займає в нашій країні перше місце, ще й з величезним відривом:

На популярність російського серіалу в Україні відреагувала й заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца. Вона вважає, що ідеї серіалу несуть таку ж небезпеку, що і зброя, та дивується, що він знайшов симпатію серед тінейджерів нашої країни.

Окрім цього, серіал можна подивитись лише на двох російських онлайн-кінотеатрах, причому перегляд платний. Таким чином, якщо хтось з українців платить гроші за перегляд, він допомагає окупантам вести повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, у РФ знімають серіал про Євромайдан у Києві та незаконну анексію Криму. Мешканці міста показали декорації для стрічки. Серіалу «Десять днів до весни» розповідає про події Революції Гідності та захоплення Криму. У місті, де проходять зйомки, поставили дошки з надписами: «Ср*ную Рашку утопим в г*вне» і «Не хочешь в Европу – иди в ж*пу!»

До слова, росіяни вкрали ще один український кінопродукт. Йдеться про популярний серіал «Спіймати Кайдаша», знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Тепер на російських піратських сервісах громадяни країни-терористки можуть переглянути всі 12 епізодів проєкту в неякісному російському озвученні.