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У Курській області РФ зникло світло через обстріли

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Курській області РФ зникло світло через обстріли
Росія заявляє, що Україна реактивними снарядами обстріляла Суджанський район
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У декількох населених пунктах Курської області відсутнє електропостачання

Збройні сили України нібито вдарили по Суджанськиому району вночі 16 листопада, через що населені пункти залишилися без електрики. Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram.

«З боку України реактивними снарядами обстріляно Суджанський район. Прильоти зафіксовано поблизу села Мартинівка», – написав він.

У Курській області РФ зникло світло через обстріли фото 1

Губернатор зазначив, що для уточнення інформації про руйнування проводять побудинковий обхід.

За його словами, в Мартинівці та сусідніх селах Черкаське Порічне і Козача Локня відсутнє електропостачання.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що нібито вночі засобами ППО було знищено два українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та ще три БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ.

У четвер, 16 листопада, близько 6:40 у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. 

Теги: росія війна обстріл Міноборони РФ

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