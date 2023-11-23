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Розвідка пояснила, як Україна перевиховує російських військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка пояснила, як Україна перевиховує російських військовополонених
За словами представника розвідки, усе навчання доводять до окупантів у добровільному режимі
фото: ТСН

Викладання росіянам історії України – це питання «не повторення шкільної програми, а роззомбування людей, які вражені рашистською пропагандою»

Україна намагається зайнятися перевихованням полонених російських військових, у тому числі викладає їм історію, щоб роззомбувати їх. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР зазначив, що викладання росіянам історії України – це питання «не повторення шкільної програми, а роззомбування людей, які вражені рашистською пропагандою».

«У цьому напрямі ведеться робота. Для того, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни, хто справді винен у цій війні, які страшні воєнні злочини вони наробили проти нашого народу. Звичайно, вони мають знати інформацію про це», – додав Юсов.

За словами представника розвідки, інформацію доводять до окупантів у добровільному режимі. Як зазначив Юсов, велика кількість полонених з цікавістю відкриває для себе справжні речі, які зрозумілі для українця чи іншого європейця з дитинства.

Нагадаємо, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він має назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах.

До слова, у таборі для військовополонених є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

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Теги: росія розвідка окупанти полон історія

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