Авіація США вперше атакувала російських найманців у Сирії

Це є дуже важливим сигналом для України

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Американская авиация впервые атаковала российские подразделения в Сирии: путинские наемники разгромлены и бежали с поля боя

Ай да «пророссийский» Трамп! Американские войска 8 февраля уничтожили колонну российских наемников - российских военных, которые завербованы созданной российскими спецслужбами отряд «Вагнера».

Российский отряд численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой был направлен для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Однако район был занят силами специальных операций ВС США, которые поддерживают отряды повстанцев «Сил демократической Сирии». Видимо, российское командование предполагало, что такие крупные силы сумеют без серьезных боестолкновений занять необходимые позиции. Однако, обнаружив приближение противника, дозоры американцев вступили в бой и тут же навели на российские войска авиаудары.

Точных данных о потерях в людях и технике нет. Российское Минобороны деталей боя не сообщает. Соцсети утверждают, что счет погибших идет на сотни, техника уничтожена полностью. Однако фото и видеофиксации места боя пока нет, утверждать что-либо по потерям абсолютно точно не стоит.

Информация подтверждается из разных источников. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США. Телекомпания CBS заявила со ссылкой на свои источники в Минобороны США, что американцы атаковали российские силы. Новость перепечатали ведущие российские СМИ.

Минобороны США заявляет, что в ходе огневого контакта потерь среди американцев в Сирии нет.

США уже не первый раз наносят авиаудары по Асаду и его союзникам в районе Дейр-эз-Зора. Месторождения и часть нефтеносных полей американцы решили сохранить под контролем повстанцев. И уходить из Сирии не собираются, хотя Асад и Путин кричат об агрессии, и требуют «уважать суверенитет».

В российских соцсетях опубликованы отзывы о происшедшем со слов выживших наемников. Эти красноречивые скрины опубликовал известный связями с наемниками российский блогер «эль мюрид».

Обострение ситуации в Сирии показывает, что Трамп собирается проводить активную внешнюю политику, и в отличие от Обамы не боится прямого применения военной силы и вовлечения американской армии в военные конфликты. США в очередной раз показали, что российское влияние и влияние Асада в Сирии они допустят только в строго определенных границах. Северные районы Сирии США объявили зоной безопасности, без согласия Асада и Путина ввели туда войска, и в случае любой подозрительной активности не мешкая наносят сокрушительные удары с воздуха.

Это очень важный сигнал. В случае вторжения в Украину вот также будет выглядеть бесполетная зона там, где Америка решила вмешаться.