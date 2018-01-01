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    Клімкін розповів, скільки часу треба на розгортання миротворчої місії на Донбасі

    За словами міністра, процес повинен розгортання миротворчої місії відбуватися у кілька стадій
    Після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Сході України її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців. Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив глава МЗС України Павло Клімкін. «Якщо буде прийнято політичне рішення, то, як правило, в ООН на розгортання місії, а це досить масштабна місія, буде потрібно
    • Сьогодні, 05:57
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    Миротворці ООН
    Миротворці ООН

    За словами міністра, процес повинен розгортання миротворчої місії відбуватися у кілька стадій

    Після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Сході України її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

    Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

    «Якщо буде прийнято політичне рішення, то, як правило, в ООН на розгортання місії, а це досить масштабна місія, буде потрібно 6-9-10 місяців як мінімум, не виключено, що навіть більше», - сказав Клімкін.

    За його словами, цей процес повинен відбуватися у кілька стадій.

    «Важливо, щоб це відбувалося так, щоб Росія не могла це заморозити на якомусь етапі і використати це для тиску на нас, і на Захід. Це має бути не географічна логіка - з лінії дотику і далі, а функціональна. Спочатку жорстка безпека, потім вся безпека, а потім тільки підготовка до наступних виборів і якийсь політичний компонент», - заявив глава МЗС.

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    Міністр додав, що старт миротворчої місії на Донбасі має розпочатися лише після виходу російських військ з тимчасово окупованих територій на Сході України.

    «Будь-які інші опції - це замороження. А замороження - це ситуація, яка вибухне в кожну секунду, і Росія безумовно використає це», - зазначив Клімкін.

    Як повідомлялося, 19 лютого Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас.

    Натомість у МЗС України відповіли, що Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

    Нещодавно президент Фінляндії заявив про готовність відправити миротворців на Донбас.

    Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

    Раніше президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

    Читайте також: Миротворці на Донбасі: місія здійсненна?

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