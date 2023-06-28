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Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
Жертви російського терору Юлія та Анна Аксенченко
фото: Управління освіти Краматорської міської ради

Цього року дівчата закінчили восьмий клас

Російські окупанти ввечері, 27 червня, вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, серед яких троє – діти. Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років. Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.

Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.

Учениці Краматорської ЗОШ №24 Аксенченко Юлія та Анна
Учениці Краматорської ЗОШ №24 Аксенченко Юлія та Анна
фото: Управління освіти Краматорської міської ради

Також загинула 17-річна дівчина й отримало поранення немовля.

Нагадаємо, росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке.

11 фото
На весь екран
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Краматорську
фото: ДСНС, Офіс генпрокурора

Зауважимо, співробітниця федерального телеканалу Росії та проросійська блогерка родом з Одеси, яка переїхала до РФ, написала, що на фото з кафе видно двох військових, отже, піцерію потрібно було бомбардувати та що «прилетіло туди, куди треба – пропагандисти РФ радіють атаці на Краматорськ, де загинули діти.

Крім того, серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

До слова, Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ.

Теги: Донеччина смерть ракета російська ракета

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