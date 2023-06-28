Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
Цього року дівчата закінчили восьмий клас
Російські окупанти ввечері, 27 червня, вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, серед яких троє – діти. Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років. Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.
Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.
Також загинула 17-річна дівчина й отримало поранення немовля.
Нагадаємо, росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке.
Зауважимо, співробітниця федерального телеканалу Росії та проросійська блогерка родом з Одеси, яка переїхала до РФ, написала, що на фото з кафе видно двох військових, отже, піцерію потрібно було бомбардувати та що «прилетіло туди, куди треба – пропагандисти РФ радіють атаці на Краматорськ, де загинули діти.
Крім того, серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.
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