Індонезія запропонувала Україні свій мирний план. МЗС відреагувало

Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. А припинення вогню дозволить їй виграти час

Між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи мирний план, який запропонувала Індонезія.

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«Індонезія – важлива країна в регіоні Південно-Східної Азії, яка нині головує в АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії – «Главком»). Минулоріч президент Джоко Відодо – перший із азійських лідерів – відвідав Київ, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської агресії. Ми цінуємо увагу, яку, вочевидь зробивши висновки із власної історії, Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні. Водночас між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми», – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт зафіксований в офіційних документах ООН.

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«На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценарів бути не може. Припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони теж не спрацюють», – додають у відомстві.

Міністерство переконане, що Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. А припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії.

«Довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована «формула миру» президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення», – додав Ніколенко.

Як повідомлялося, міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував мирний план для України. Він закликав представників оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони «Шангрі-Ла» – зустрічі в Сінгапурі, оприлюднити декларацію із закликом до припинення бойових дій. А також запропонував багатопунктовий план, який включає припинення вогню «на поточних позиціях обох конфліктуючих сторін» і створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 км від передових позицій кожної зі сторін.

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Демілітаризована зона, за його словами, повинна перебувати під наглядом і моніторингом миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй.