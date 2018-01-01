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    Думки вголос

    Українських суддів варто почати кодувати від алкоголізму

    По мотивам того, як п'яні судді збивають громадян на дорогах і продовжують працювати, можна знімати документальний цикл
    Двоє суддів Корнієнко і Усатов на новорічні свята (які ще в самому розпалі. Будуть ще колядки, щедрівки і стриптиз в ополонці) потрапили в ДТП. Рада суддів України скликає на 12 січня засідання, щоб поговорить про п’яних суддів за кермом. Сподобалось пояснення із релізу: «якщо у першому випадку збіг трагічних обставин, то другий
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 21:46
    • Розсилка
    <span>Рада суддів України</span>
    Рада суддів України

    По мотивам того, як п'яні судді збивають громадян на дорогах і продовжують працювати, можна знімати документальний цикл

    Двоє суддів Корнієнко і Усатов на новорічні свята (які ще в самому розпалі. Будуть ще колядки, щедрівки і стриптиз в ополонці) потрапили в ДТП.

    Рада суддів України скликає на 12 січня засідання, щоб поговорить про п’яних суддів за кермом. Сподобалось пояснення із релізу: «якщо у першому випадку збіг трагічних обставин, то другий свідчить про наявність серйозної проблеми із зловживанням алкоголем суддею та управлінням автотранспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння».

    Думаю, чи не варто РСУ сворити на ФБ групи «Непитущі судді єднаймося!», «Тверезі служителі Феміди», «Трєзвєнніки-язвєнніки”, щоб грунтовно вирішить проблему)

    Хтозна, як свої відбілюватимуть своі своїх 12 січня, але по мотивам того, як п'яні судді збивають громадян на дорогах і продовжують нормально працювати, можна знімати документальний цикл.
    Суддя Олевського райсуду Віктор Волощук збив у 2015 мотоцикліста, працює і заробляє — про що свідчать електронні декларації.

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    Да... І потім не треба дивуватися, що заклики лінчувати усіх суддів і прокурорів із уст пройдисвітів та одноденок типу лізи богуцької збирають сотні лайків і сприймаються за реальний опозиційний рух. 

    Депутати, які докладали рук і розумових зусиль до розробки усіх прийнятих змін до судової системи за минулий рік, божаться, що там критерії для відбору для судді просто залізні. Варто додати ще гіпноз або кодування проти алкоголізму.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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