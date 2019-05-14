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    Думки вголос

    Звернення релігійних діячів: вони нас артилерією, а ми солодку вату накручуємо

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Звернення релігійних діячів: вони нас артилерією, а ми солодку вату накручуємо

    Ролик мав би більший ефект, аби адресувався Путіну, Шойгу, Бортникову, Герасимову і Кирилу

    Осилила відеозвернення команди ЗЕ із релігійними діячами за мирні ініціативи.

    Абсолютно розділяю думку, чому Епіфаній відмовився озвучувати речення «говорити потрібно не мовою гармат».

    Бо усі ці «пошли мир» і молимося за вас виглядають солодким сиром. Вони нас артилерією, а ми солодку вату накручуємо. Вони нам випалену землю — а ми упливає на чудо, яке має просто звалитися на плечі.

    Якщо це обіцяна «інформаційна кампанія на діалог із Донбасом» — обіцяна ще напередодні виборів — спроба вартує уваги. З виконанням є проблеми.

    11 травня у днр святкували п’ятирічку успішної республіки. Пушилін виспівував «Россия — Родина мать», а його актуальна наложниця і мати чергової дитини із Донецька уже подалась на російське громадянство, яке обіцяє Путін мешканцям Ордло. 

    На таких упоротих ролики із поважними муфтієм, равином і главою УГКЦ не подіють — там поможе крематорій.

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    От що Наєв, колишній командувач ООС каже про тих, хто мовою гармат з богу ОРДЛО говорить:

    «В окупованому Росією Криму перебуває 40 тисяч військових, на території ОРДЛО - 35 тисяч.
    В ОРДЛО росіяни обіймають усі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там загалом від 2100 до 2300 осіб, в лавах «армій» перебувають близько 11 тисяч російських громадян, решта особового складу - місцеві мешканці».

    Тому ролик мав би більший ефект, аби адресувався Путіну, Шойгу, Бортникову та Герасимову. І котрєарху Піріллу.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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