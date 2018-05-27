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    Думки вголос

    Чому не слід дивуватися безладу, який залишився після фанатів «Ліверпуля» у Києві

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Так розважаються у Європі - Чому не слід дивуватися безладу, який залишився після фанатів «Ліверпуля» у Києві
    Так розважаються у Європі

    Для Європи гулянки з тоннами сміття - цілком звичне явище

    Мовою оригіналу

    Читаю возмущенную реакцию на поведение фанатов Ливерпуля» в парке Шевченко. Многие оставляют комменты в духе «Какое быдло! Разве европейцы могут так гадить?»

    На самом деле, ничего удивительного нет. Европа - это не Северная Корея. Там строем никто не ходит. Пьянки-гулянки с тоннами мусора и толпами бухой молодежи - абсолютно обычное явление. Посмотрите фотки с какого-нибудь Дня Святого Патрика в Ирландии или Дня Леди в Британии. А когда празднуют фанаты - так это вообще трэш и угар.

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    Да, иногда народ может расслабиться и закатить мегавечеринку до упаду. Это круто и весело. И бардак после вечеринки - это нормально. Когда у вас дома гулянка, будьте готовы к тому, что именно вам придется за всеми убирать.

    А праздник получился отличный. У нас такое, к сожалению, редко бывает. Не помню, когда в последний раз видел на улицах столько позитивных, ярких и веселых людей, флагов и песен.


    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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