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Денис Казанський Журналіст

Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі

glavcom.ua
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Андрія Портнова було застрелено в Мадриді 21 травня 2025 року
фото: nos.nl

Царьов та Монтян про лиху долю Портнова в Росії

Колаборант Олег Царьов учора записав сумне відео на згадку про свого друга Портнова і там розповів багато цікавого про його біографію.

Зокрема, Царьов заявив, що Портнов у 2014 втік з України до Росії і там намагався отримати російський паспорт, але добра Росіюшка заслуг не оцінила і паспорт не дала. Замість подяки до Портнова поставилися «як до таджика» (це цитата), до нього чіплялися поліцейські патрулі, тому він образився і поїхав жити до ЄС.

А ось Тетяна Монтян пораділа смерті друга Царьова, побажала йому «землі скловатою», і також розповіла, що Портнов мав проблеми з російськими силовиками, які поміщали його в мавп'ятник за сварку зі співробітниками ФСБ.

Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі фото 1
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі фото 2

Класика ставлення Росії до фанів руского міра...

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Теги: зрадники Олег Царьов Андрій Портнов

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Денис Казанський

Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі
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