Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі

Царьов та Монтян про лиху долю Портнова в Росії

Колаборант Олег Царьов учора записав сумне відео на згадку про свого друга Портнова і там розповів багато цікавого про його біографію.

Зокрема, Царьов заявив, що Портнов у 2014 втік з України до Росії і там намагався отримати російський паспорт, але добра Росіюшка заслуг не оцінила і паспорт не дала. Замість подяки до Портнова поставилися «як до таджика» (це цитата), до нього чіплялися поліцейські патрулі, тому він образився і поїхав жити до ЄС.

А ось Тетяна Монтян пораділа смерті друга Царьова, побажала йому «землі скловатою», і також розповіла, що Портнов мав проблеми з російськими силовиками, які поміщали його в мавп'ятник за сварку зі співробітниками ФСБ.

Класика ставлення Росії до фанів руского міра...