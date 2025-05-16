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СБУ затримала агента, який наводив удари РФ по своєму ж підрозділу на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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СБУ затримала агента, який наводив удари РФ по своєму ж підрозділу на Курщині
Зловмисник: Зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефона, щоб загарбники могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн
фото: СБУ

Ворожим поплічником виявився 31-річний водій штурмового полку, що виконував бойові завдання на Курському напрямку

Служба безпеки України затримала водія штурмового полку ЗСУ на Курському напрямку, який наводив російські удари по позиціях свого підрозділу. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 31-річний водій штурмового полку, що виконував бойові завдання на Курському напрямку. Він зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефона, щоб загарбники могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн.

У такий спосіб росіяни намагались використати зрадника як «живий маяк» для наведення ударів по Силах оборони. Перед обстрілом росіяни надсилали зраднику повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження.

Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де очікував на подальші інструкції куратора з ФСБ. Від нього агент сподівався отримати план евакуації до РФ, який йому обіцяв російський спецслужбіст.

Співробітники СБУ затримали фігуранта в його помешканні у Харкові. У нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Одночасно із затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ на передовій.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.

Теги: російські агенти Курщина державна зрада зрадники

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