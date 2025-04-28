СБУ спіймала військового, який на замовлення Росії готував теракти у Дніпрі

42-річний контрактник однієї з військових частин займався підривною діяльністю під час відпусток додому

Військовий діяв не сам, а разом із дружиною, котру ворог завербував на одному з телеграм-каналів

Контррозвідка Служби безпеки затримала подружжя у Дніпрі, яке на замовлення росіян готувало теракти у прифронтовому місті. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За інформацією правоохоронців, щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість схованок із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

фото: СБУ

«Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів «контролювали» виконання диверсій іншою агентурою. Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники РФ, яких уже затримала СБУ. Відповідний «звіт» агенти месенджером направили куратору в Росію», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили подружжя зрадників, задокументували їхні злочини і затримали.

За даними слідства, ними виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з телеграм-каналів.

фото: СБУ

При обшуку у них вилучено нові СВП, замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Кіберфахівці Служби безпеки затримали під Києвом ще одну агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. Основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ.

Також у Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який готував теракт поблизу місцевого ТЦК. Як повідомляє «Главком», за даними джерел lviv.media, йдеться про 26-річного бійця MMA з Шептицького – Валентина Підковича.

До слова, підозрюваний у державній зраді, керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра попросив апеляційний суд змінити йому запобіжний захід – замість тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Для цього начебто є серйозні причини.