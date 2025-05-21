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Убивство Портнова в Іспанії: опубліковано перше фото жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Убивство Портнова в Іспанії: опубліковано перше фото жертви
Портнов біля автомобіля Mercedes на якому, за попередньою інформацією, він привіз дітей у школу
фото з соцмереж

Соратника Януковича було вбито вранці 21 травня

У мережі зʼявилося перше фото вбитого колишнього топчиновника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Він лежить на тротуарі, за ним – Mercedes на якому, за попередньою інформацією, він привіз дітей у школу. Про це повідомляє «Главком».

Іспанська поліція отримала повідомлення про стрілянину в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон о 09:15 за місцевим часом (07:15 за Гринвічем). Біля Американської школи правоохоронці знайшли вбитого Портнова. Інформація щодо поранень різниться, однак, як пишуть ЗМІ, постріл у голову став смертельним. Серед причин вбивства – версія з боргами.

Андрія Портнова було вбито в Іспанії
Андрія Портнова було вбито в Іспанії
фото: AP
Екстрені служби прибули на місце вбивства
Екстрені служби прибули на місце вбивства
фото: 112 Madrid
Мертвий Портнов лежить на асфальті
Мертвий Портнов лежить на асфальті
скріншот з відео
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Попередньо, до інциденту причетні два або три стрільці. Також повідомлялося, що чоловік на мотоциклі чекав на жертву біля школи, а коли Портнов приїхав, застрелив його та втік.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида. Він вважався одним із ключових архітекторів судової реформи та мав великий вплив на судову систему. Після Революції Гідності у 2014 році виїхав з України. Проти нього відкривали кримінальні справи, але пізніше більшість з них було закрито або не доведено.

Школа, в якому Портнов привіз дітей
Школа, в якому Портнов привіз дітей
фото: 112 Madrid
Правоохоронці проводять слідчі дії на місці вбивства
Правоохоронці проводять слідчі дії на місці вбивства
фото: EFE

Як повідомлялося, петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тис. підписів. Водночас премʼєр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.

Як відомо, Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої.

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Саме цей закон запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України: всі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. Організацію з того часу незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова. Проте, попри вимогу у звіті Єврокомісії профільний комітет Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу») за всі шість років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру. 

Рівно рік тому Конституційний суд розпочав розгляд скарги адвоката В’ячеслава Плескача, який доводить неконституційність вимоги для адвокатів бути безальтернативно членом однієї асоціації. Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, вибачалося перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах.

Раніше Данілов назвав причину, чому РНБО зволікала з санкціями щодо Портнова.

Теги: вбивство Іспанія Андрій Портнов

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