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    Думки вголос

    Мосійчук не допрацював тему з самоспаленням

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Невдала спроба самоспалення Лілії Григорович - Мосійчук не допрацював тему з самоспаленням
    Невдала спроба самоспалення Лілії Григорович

    А як красиво все можна було розіграти!

    Мовою оригіналу

    Не доработал Мосийчук тему с самосожжением. Ну что это за позорный слив? Надо было придти под американское посольство с канистрой, произнести пылкую речь и облить себя бензином, но чтобы при этом в последний момент из толпы улюлюкающих зевак выскочил депутат Лозовой и с криком «Игорь! Неееет!» вырвал из рук Мосийчука зажигалку.

    Поучились бы у Лилии Григорович, салаги. Она ещё в 2001 году все понимала. Это ж классика. Это знать надо.

    Как красиво можно было все разыграть! Мосийчук бы ещё некоторое время сидел на земле с отсутствующим взглядом возле опрокинутой канистры, а Лозовой, обращаясь в камеры, кричал бы «Что же вы делаете, гады? Довольны теперь?»

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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