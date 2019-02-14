Мосійчук не допрацював тему з самоспаленням

Невдала спроба самоспалення Лілії Григорович

А як красиво все можна було розіграти!

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Не доработал Мосийчук тему с самосожжением. Ну что это за позорный слив? Надо было придти под американское посольство с канистрой, произнести пылкую речь и облить себя бензином, но чтобы при этом в последний момент из толпы улюлюкающих зевак выскочил депутат Лозовой и с криком «Игорь! Неееет!» вырвал из рук Мосийчука зажигалку.

Поучились бы у Лилии Григорович, салаги. Она ещё в 2001 году все понимала. Это ж классика. Это знать надо.

Как красиво можно было все разыграть! Мосийчук бы ещё некоторое время сидел на земле с отсутствующим взглядом возле опрокинутой канистры, а Лозовой, обращаясь в камеры, кричал бы «Что же вы делаете, гады? Довольны теперь?»

Джерело: блог Дениса Казанського

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