Палка прихильниця «русского міра» Бондаренко відправила навчатися свою доньку до США

Люди махають кулаками перед камерами, клянуть Гейропу і Америку на чому світ стоїть, а потім роз'їжджаються по закордонним віллам

Мовою оригіналу Посмотрел эфир Гордона с Еленой Бондаренко. Как по мне, получилось довольно смешно. Особенно когда она сначала половину программы кляла и ругала американцев, а потом стала обговаривать с Гордоном свою дочь, которая вышла замуж за американца и живет в США. Не понимаю, почему все злятся. На самом деле вышло полезное шоу, которое как

Люди махають кулаками перед камерами, клянуть Гейропу і Америку на чому світ стоїть, а потім роз'їжджаються по закордонним віллам

Мовою оригіналу

Посмотрел эфир Гордона с Еленой Бондаренко. Как по мне, получилось довольно смешно. Особенно когда она сначала половину программы кляла и ругала американцев, а потом стала обговаривать с Гордоном свою дочь, которая вышла замуж за американца и живет в США.

Не понимаю, почему все злятся. На самом деле вышло полезное шоу, которое как раз тонко показывает всю гнилость как самой Бондаренко, так и 90% других подобных персонажей.

У борцов за «русский мир» есть одно общее профзаболевание - они все очень хорошо умеют любить Россию на словах, но на деле всегда выбирают «проклятый Запад». И тут как раз типичный случай. На российских эфирах Бондаренко пучит глаза, рассказывая про «печеньки Нуланд» и «козни Маккейна», обвиняет США в том, что они хотят установить мировую гегемонию. Но при этом она нигде не говорит, что ее внуки получат американские паспорта, и прижимать руку к сердцу они будут, слушая американский гимн, а не российский. Свою личную борьбу с Америкой Елена Бондаренко проиграла, не успев вступить в бой.

Это ведь гомерически смешно на самом деле. Люди потрясают кулаками перед камерами, клянут Гейропу и Америку на чем свет стоит, а потом разъезжаются по заграничным виллам. Соловьев - в Италию. Бондаренко - на свадьбу к дочери в США. В России украинские политики живут только вынужденно. Те, кто не может больше никуда уехать из-за санкций.

Именно поэтому они проиграли в 2014 году и будут проигрывать дальше - потому что фальшивые. Они только играют роли, но сами не верят в то, что говорят. Все их так называемые ценности - советское наследие, скрепы, дружба народов, каноническое православие и прочий тухляк они впаривают исключительно избирателям, но сами этот товар не желают потреблять. При первой возможности они покупают недвижимость на Западе и отправляют туда своих детей. Учиться, рожать, вести бизнес - что угодно, главное подальше от попов, казаков, Путина, советских памятников, дня победы и всего того, что они так отчаянно якобы защищают.

Важно всегда помнить, что искривленный мир совково-имперских скреп Бондаренко и Ко хотят построить исключительно для нас с вами, но не для себя. Своих детей они слишком любят, чтобы обречь их на такое прозябание.

Джерело: блог Дениса Казанського

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