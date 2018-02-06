США заявили про скорочення видачі віз росіянам

Американський консул зазначив, що в РФ наразі попит на візи у США високий

Генконсульство США в Єкатеринбурзі в 2018 році скоротить видачу віз через істотне зменшення штату. Про це повідомив генеральний консул Пол М. Картер, передає «РИА Новости». [READ_MORE] «Після необґрунтованого рішення уряду Російської Федерації про скорочення персоналу дипломатичної місії ми скоротили і свою



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Американський консул зазначив, що в РФ наразі попит на візи у США високий

Генконсульство США в Єкатеринбурзі в 2018 році скоротить видачу віз через істотне зменшення штату.

Про це повідомив генеральний консул Пол М. Картер, передає «РИА Новости».

«Після необґрунтованого рішення уряду Російської Федерації про скорочення персоналу дипломатичної місії ми скоротили і свою діяльність, в тому числі, видачу віз. Треба сказати, що протягом усього цього часу все-таки тривала робота з видачі повторних віз без співбесіди, але не проводились візові інтерв'ю. Не так давно, на початку грудня, були відновлені візові інтерв'ю. На жаль, зі скороченим персоналом у нас не буде можливості проводити стільки ж інтерв'ю, як раніше, в попередні роки, коли кількість виданих віз становила приблизно 16-17 тисяч в рік», - сказав дипломат.

За його словами, в період масових скорочень кілька місяців тому персонал генконсульства в Єкатеринбурзі зменшився приблизно на 60%.

Картер не зміг спрогнозувати, скільки віз зможе видати генконсульство в 2018 році. При цьому, за його словами, попит на візи високий.

Нагадаємо, 11 грудня 2017 консульства США у Владивостоку, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі відновили в обмеженому обсязі проведення співбесід для шукачів неімміграційних віз.

Ускладнення з видачею американських віз почалися після дипломатичного конфлікту між Росією та США минулого року. 28 липня російська влада зажадала скоротити число дипломатів із США до 455 осіб.

31 серпня Держдеп «відзвітував» Кремлю, що скоротив свою дипмісію на Росії.

Згодом у США зажадали від Путіна закрити одне російське консульство (в Сан-Франциско) і зменшити дипмісію у двох інших.

Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив державному секретарю США Рексу Тіллерсону, пообіцявши відреагувати на вимогу США про закриття генконсульства Росії у Сан-Франциско.

Тим часом генконсульство Росії в Сан-Франциско оголосило про припинення прийому відвідувачів з 1 вересня.