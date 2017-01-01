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    Думки вголос

    Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...

    Прийти туди, де люди живуть спокійно і щасливо, і перетворити чуже життя на руїни - національна ідея росіян
    Мовою оригіналу В ноябре 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря — СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:11
    • Розсилка
    Виборг
    Виборг

    Прийти туди, де люди живуть спокійно і щасливо, і перетворити чуже життя на руїни - національна ідея росіян

    Мовою оригіналу

    В ноябре 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря — СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не хватало.

    В результате той войны Советскому Союзу помимо прочих земель отошла часть Карельского перешейка вместе с городом Выборг. Эту территорию присоединили к Ленинградской области.

    Выборгу повезло. Он мог бы сегодня прозябать в составе ничтожной Финляндии, но, к счастью, его освободили, и теперь он входит в состав великой державы.

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    Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...
    Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...
    Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...
    Выборг спасли, поэтому его исторический центр теперь выглядит так.
    Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...
    Деды завоевали!
    Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...
    А это Хельсинки. К сожалению, проклятым финнам удалось отстоять этот город.
    Хельсинки не смогли «освободить»…
    Финляндия вполне могла стать еще одной республикой СССР. Или обычной автономией в составе РСФСР. Жаль, не получилось…
    Они проиграли советско-финскую войну…
    Они — выиграли

    Придти туда, где люди живут спокойно и счастливо, и превратить чужую жизнь в унылые развалины — национальная идея россиян. Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить. Каждый раз одно и то же.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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