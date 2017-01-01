Радянсько-фінська війна. Виборг звільнили, Гельсінкі не змогли...

Прийти туди, де люди живуть спокійно і щасливо, і перетворити чуже життя на руїни - національна ідея росіян

Мовою оригіналу В ноябре 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря — СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не

Виборг

Прийти туди, де люди живуть спокійно і щасливо, і перетворити чуже життя на руїни - національна ідея росіян

Мовою оригіналу

В ноябре 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря — СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не хватало.

В результате той войны Советскому Союзу помимо прочих земель отошла часть Карельского перешейка вместе с городом Выборг. Эту территорию присоединили к Ленинградской области.

Выборгу повезло. Он мог бы сегодня прозябать в составе ничтожной Финляндии, но, к счастью, его освободили, и теперь он входит в состав великой державы.

Придти туда, где люди живут спокойно и счастливо, и превратить чужую жизнь в унылые развалины — национальная идея россиян. Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить. Каждый раз одно и то же.





Джерело: блог Дениса Казанського

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