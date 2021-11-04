Верещук анонсувала свою першу поїздку у статусі міністерки

Ірина Верещук хоче поговорити з людьми

Новопризначена віцепремʼєрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту, пише LB.ua.

«Якщо все буде добре, я планую наступного тижня відразу невідкладно поїхати на Донбас. Найперше – я хочу поговорити з людьми. Люди, які там живуть, які найкраще знають проблеми, які потерпають від безробіття, від екологічних загроз... Які дійсно мають проблеми з оплатою комунальних послуг. Ми знаємо, як важко сьогодні даються пільги, які потрібно встановити для тих територій. Бо я вважаю, що вони потребують таких пільг», – сказала Верещук.

Вона також зазначила, що після того як вона прийняла рішення очолити міністерство, вона постійно зустрічається із внутрішньо переміщеними особами і добре знає про їхні проблеми.

Як відомо, сьогодні Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України.

Ще Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.