Розруха, бідність, закриті заводи. Що очікує на Донецьк і Луганськ в Росії

Чому донеччани і луганчани думають, що Росія будуватиме їм гарне життя – не дуже зрозуміло

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Почему-то многие жители Донецка и Луганска верили и до сих пор верят, что если Россия заберёт их себе и аннексирует Донбасс по крымскому сценарию, то настанет благодать. Заводы заработают, зарплаты вырастут, экономика расцветет.

Но достаточно просто взглянуть как живет российский Донбасс в Ростовской области, чтобы понять что ждёт ОРДЛО в РФ. Закрытые заводы, бедность, разруха – это современные реалии этого региона.

Почему дончане и луганчане думают, что Россия будет строить им хорошую жизнь, если она свою собственную территорию не развивает – не очень понятно.

Посмотрите, что рассказывают о своей жизни сами жители Ростовской области. С какой стати люди в ОРДЛО думают, что у них будет иначе?

Джерело: блог Дениса Казанського

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