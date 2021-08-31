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    Думки вголос

    Розруха, бідність, закриті заводи. Що очікує на Донецьк і Луганськ в Росії

    Розруха, бідність, закриті заводи. Що очікує на Донецьк і Луганськ в Росії

    Чому донеччани і луганчани думають, що Росія будуватиме їм гарне життя – не дуже зрозуміло

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    Почему-то многие жители Донецка и Луганска верили и до сих пор верят, что если Россия заберёт их себе и аннексирует Донбасс по крымскому сценарию, то настанет благодать. Заводы заработают, зарплаты вырастут, экономика расцветет.

    Но достаточно просто взглянуть как живет российский Донбасс в Ростовской области, чтобы понять что ждёт ОРДЛО в РФ. Закрытые заводы, бедность, разруха – это современные реалии этого региона.

    Почему дончане и луганчане думают, что Россия будет строить им хорошую жизнь, если она свою собственную территорию не развивает – не очень понятно.

    Посмотрите, что рассказывают о своей жизни сами жители Ростовской области. С какой стати люди в ОРДЛО думают, что у них будет иначе?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас Луганщина Донеччина ОРДЛО
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    Розруха, бідність, закриті заводи. Що очікує на Донецьк і Луганськ в Росії