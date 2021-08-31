  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Лавров звинуватив США у спробах «розвалити російське православіє»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Лавров наголосив, що &laquo;схожа ситуація&raquo; спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи - Лавров звинуватив США у спробах «розвалити російське православіє»

    Сергій Лавров наголосив, що «схожа ситуація» спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи

    Фото kommersant.ru

    Одіозний дипломат вважає, що влада в Києві «тисне» на Московську церкву

    Російська православна церква (РПЦ) «потерпає від тиску західних країн», зокрема Сполучених Штатів, переконує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

    Чиновник країни-агресора наголосив, що РПЦ має свої парафії у багатьох країнах світу, а МЗС Росії підтримує контакти з церквою за кордоном, цитують Лаврова російські ЗМІ.

    «Російська церква зараз відчуває сильний тиск з боку низки західних держав, перш за все США, які поставили собі за мету, намірилися розвалити, зруйнувати єдність світового православ'я», – сказав дипломат.

    Лавров переконаний, що влада у Києві «утискає» церкву Московського патріархату і зауважив, що «схожа ситуація» спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи.

    «Духовно-моральні цінності, які РПЦ транслює по всьому світу, піддаються атакам з боку неоліберальної еліти в деяких країнах Заходу», – вважає Сергій Лавров.

    Також одіозний очільник російського МЗС заявив, що Захід хоче «посіяти сумніви в об'єктивності голосування» у Держдуму і поставити під сумнів його результати. Проте російське керівництво «не буде піддаватися на ультиматуми і погрози».

    Раніше Сергій Лавров розказав угорцям про страшного Зеленського, який виселяє росіян.

    Зі свого боку Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив».

    Читайте також:

    Теги: Росія Сергій Лавров РПЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лавров звинуватив США у спробах «розвалити російське православіє»