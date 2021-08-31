Лавров звинуватив США у спробах «розвалити російське православіє»
Сергій Лавров наголосив, що «схожа ситуація» спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи
Одіозний дипломат вважає, що влада в Києві «тисне» на Московську церкву
Російська православна церква (РПЦ) «потерпає від тиску західних країн», зокрема Сполучених Штатів, переконує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Чиновник країни-агресора наголосив, що РПЦ має свої парафії у багатьох країнах світу, а МЗС Росії підтримує контакти з церквою за кордоном, цитують Лаврова російські ЗМІ.
«Російська церква зараз відчуває сильний тиск з боку низки західних держав, перш за все США, які поставили собі за мету, намірилися розвалити, зруйнувати єдність світового православ'я», – сказав дипломат.
Лавров переконаний, що влада у Києві «утискає» церкву Московського патріархату і зауважив, що «схожа ситуація» спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи.
«Духовно-моральні цінності, які РПЦ транслює по всьому світу, піддаються атакам з боку неоліберальної еліти в деяких країнах Заходу», – вважає Сергій Лавров.
Також одіозний очільник російського МЗС заявив, що Захід хоче «посіяти сумніви в об'єктивності голосування» у Держдуму і поставити під сумнів його результати. Проте російське керівництво «не буде піддаватися на ультиматуми і погрози».
Раніше Сергій Лавров розказав угорцям про страшного Зеленського, який виселяє росіян.
Зі свого боку Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив».
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