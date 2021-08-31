Сергій Лавров наголосив, що «схожа ситуація» спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи

Одіозний дипломат вважає, що влада в Києві «тисне» на Московську церкву

Російська православна церква (РПЦ) «потерпає від тиску західних країн», зокрема Сполучених Штатів, переконує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Чиновник країни-агресора наголосив, що РПЦ має свої парафії у багатьох країнах світу, а МЗС Росії підтримує контакти з церквою за кордоном, цитують Лаврова російські ЗМІ.

«Російська церква зараз відчуває сильний тиск з боку низки західних держав, перш за все США, які поставили собі за мету, намірилися розвалити, зруйнувати єдність світового православ'я», – сказав дипломат.

Лавров переконаний, що влада у Києві «утискає» церкву Московського патріархату і зауважив, що «схожа ситуація» спостерігається в Сирії, в Лівані і в країнах Східної Європи.

«Духовно-моральні цінності, які РПЦ транслює по всьому світу, піддаються атакам з боку неоліберальної еліти в деяких країнах Заходу», – вважає Сергій Лавров.

Також одіозний очільник російського МЗС заявив, що Захід хоче «посіяти сумніви в об'єктивності голосування» у Держдуму і поставити під сумнів його результати. Проте російське керівництво «не буде піддаватися на ультиматуми і погрози».

Раніше Сергій Лавров розказав угорцям про страшного Зеленського, який виселяє росіян.

Зі свого боку Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив».