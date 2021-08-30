ООН закликає талібів не заважати евакуації

Всім, хто хоче покинути країну, повинна бути гарантована безпека

Всім, хто хоче покинути країну, повинна бути гарантована безпека

Міжнародна спільнота закликає не перешкоджати виїзду афганців та іноземців

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію із закликом до талібів не заважати жителям Афганістану та іноземцям покинути країну. Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу. Росія і Китай утрималися. Про це стало відомо із засідання Радбезу ООН.

Згідно з резолюцією, проєкт якої підготувала Франція, таліби повинні забезпечити доступ до кількох пропускних пунктів виїзду або вильоту з Афганістану, включаючи Міжнародний аеропорт в Кабулі.

Всім, хто хоче покинути країну, повинна бути гарантована повна безпека.

Документ також передбачає активізацію зусиль із надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 31 серпня міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху «Талібан».

Раніше стало відомо, що у цілому 98 країн світу оголосили про те, що уклали угоди з рухом «Талібан». Угоди дозволять державам продовжити евакуацію підданих і афганських союзників після встановленого радикалами на 31 серпня крайнього терміну виведення військ з країни.

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