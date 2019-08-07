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    Думки вголос

    Соратник Медведчука силоміць забрав свої подарунки після того, як програв вибори на окрузі

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Андрій Альоша - Соратник Медведчука силоміць забрав свої подарунки після того, як програв вибори на окрузі
    Андрій Альоша

    Як можна голосувати за таких персонажів?

    Мовою оригіналу

    Шикарная история из Донецкой области. Там по 51-му округу от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Раду баллотировался бизнесмен Андрей Алеша, и перед выборами его люди привозили избирателям подарки.

    А когда Алеша проиграл выборы, крепкие парни вернулись и заставили людей вернуть подарки назад.

    Вся суть взаимоотношения партии Бойко и Медведчука со своими избирателями. Это даже круче, чем истеричные потоки брани от Колесникова.

    Не перестаю удивляться, как люди могут голосовать за этих позорных жлобов.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Медведчук вибори Донеччина
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