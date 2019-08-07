Соратник Медведчука силоміць забрав свої подарунки після того, як програв вибори на окрузі

Андрій Альоша

Як можна голосувати за таких персонажів?

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Шикарная история из Донецкой области. Там по 51-му округу от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Раду баллотировался бизнесмен Андрей Алеша, и перед выборами его люди привозили избирателям подарки.

А когда Алеша проиграл выборы, крепкие парни вернулись и заставили людей вернуть подарки назад.

Вся суть взаимоотношения партии Бойко и Медведчука со своими избирателями. Это даже круче, чем истеричные потоки брани от Колесникова.

Не перестаю удивляться, как люди могут голосовать за этих позорных жлобов.

Джерело: блог Дениса Казанського

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