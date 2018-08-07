У Лисичанську, де при владі перебуває Опоблок, через борги зупинився рух тролейбусів

От би замість реклами Бойка на «Інтері» показували сюжети про життя Лисичанська, в якому він працював

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Периодически захожу на страницу Оппоблока посмотреть, что пишут. Там регионалы жалуются на бездарное правительство и обещают все исправить, как только снова придут к власти. Бойко, Вилкул, Королевская - все наперебой обещают мир и процветание.

А вчера пришла новость из многострадального Лисичанска. Там из-за долгов остановился городской электротранспорт. Троллейбусы как ехали, так и замерли прямо на дорогах, потому что городские власти не смогли рассчитаться за электричество.

Город полностью под контролем Оппоблока, который продолжает доводить многострадальный Лисичанск до ручки. Видимо, хотят теперь избавиться от троллейбусов и вывести на улицы своих перевозчиков-маршрутчиков. По этой схеме регионалы работали в Донбассе и до войны.

Вот бы вместо рекламы Бойко по «Интеру» показывали сюжеты о жизни Лисичанска, в котором он работал и состоялся как специалист. Лучшей рекламы Оппоблока не придумать.

Джерело: блог Дениса Казанського

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