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    Думки вголос

    Як ексрегіонали «вшановують» пам'ять загиблих у Другій світовій війні

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Як ексрегіонали «вшановують» пам'ять загиблих у Другій світовій війні

    У Костянтинівці не було ніякої іншої місцевої влади, крім ПР-Оппоблока-ОПЗЖ

    Мовою оригіналу

    От бывших регионалов (а ныне от ОПЗЖ) часто приходится слышать морализаторство на тему ВОВ, дня Победы и свящённого подвига дедов. Мол, власть переписывает историю, не уважает ветеранов, не чтит память предков и т.п.

    Но есть лицемерные выступления на публику, а есть реальность. И реальность выглядит так.

    Вот, например, Донецкая область. Памятник рабочим одного из заводов Константиновки, погибшим во Второй мировой. Сам завод разграблен, памятник заброшен и разваливается. Алюминиевые буквы с именами погибших кто-то оторвал и украл. Никому нет дела до этого объекта.

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    Як ексрегіонали «вшановують» пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Як ексрегіонали «вшановують» пам'ять загиблих у Другій світовій війні
    Як ексрегіонали «вшановують» пам'ять загиблих у Другій світовій війні

    В Константиновке не было никакой другой местной власти, кроме ПР-Оппоблока-ОПЗЖ. Сейчас депутат-мажоритарщик Гнатенко от этого округа сидит во фракции Медведчука и тоже учит, как нужно помнить подвиги дедов. Разумеется, все они видят и бандеровцев на Западной Украине, и радикалов в Киеве. А собственный заброшенный памятник не видят. Наверное, фашисты мешают за ним ухаживать.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Друга світова війна Донеччина памятник
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