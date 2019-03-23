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    Думки вголос

    Як мешканці окупованого Донбасу біжать на територію, підконтрольну «кривавій хунті»

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Як мешканці окупованого Донбасу біжать на територію, підконтрольну «кривавій хунті»

    Подібні забіги - найкраще свідчення антинародної сутності так званих «народних республік»

    Мовою оригіналу

    Шок! В сеть попало видео утреннего забега жителей «ЛНР» на КПВВ в Украину. Люди с сумками и кравчучками бегут наперегонки, чтобы быстрее попасть на территорию, подконтрольную «кровавой хунте» и закупить более дешевые и качественные украинские продукты.

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    Подобные забеги - лучшее свидетельство антинародной сущности так называемых «народных республик». Никто уже толком не может объяснить, ради чего они существуют и зачем воюют. Все басни про карателей и фашистов оказались фейком, в который уже никто не верит. Люди не ездили бы так массово на территорию, подконтрольную ВСУ, если бы там им угрожала какая-либо опасность. Зачем существуют КПВВ и бандитские блокпосты? Кого и от чего они охраняют, если люди, живущие в ОРДЛО не видят в Украине никакой опасности и сами добровольно посещают якобы враждебную страну?

    За пять лет время уже расставило все по местам. Жители Луганска, Донецка и других городов ОРДЛО хотят покупать украинские продукты, получать украинские пенсии и украинские документы. Единственное препятствие, которое мешает им иметь ко всему этому нормальный доступ - геополитические уродцы под названием ЛДНР и Россия, которая всю эту лавочку держит и спонсирует. Никто не нанес Донбассу большего ущерба и не принес его жителям больше зла, чем так называемые «защитники-антифашисты».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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