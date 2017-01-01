Як міцні господарники з Донбасу порізали трамвайні рейки на металобрухт

Тепер замість трамваїв будуть тісні, брудні «Газельки». І це дуже погано

Мовою оригіналу Только недавно писал пост про Константиновку Донецкой области. И вот опять есть повод вспомнить про этот город. На днях местное телевидение Донецкой области показало сюжет о том, как в Константиновке вырезают на металлолом трамвайные рельсы. Рельсы были проданы за 1,13 млн грн, чтобы покрыть долги ТТУ перед пенсионным

Мер Костянтинівки Сергій Давидов

Тепер замість трамваїв будуть тісні, брудні «Газельки». І це дуже погано

Мовою оригіналу

Только недавно писал пост про Константиновку Донецкой области. И вот опять есть повод вспомнить про этот город.

На днях местное телевидение Донецкой области показало сюжет о том, как в Константиновке вырезают на металлолом трамвайные рельсы. Рельсы были проданы за 1,13 млн грн, чтобы покрыть долги ТТУ перед пенсионным фондом. Так была поставлена точка в судьбе местного трамвая. Еще один город Украины попрощался с этим дешевым и экологически чистым видом транспорта.

Заметка в константиновской газете «Знамя Индустрии»:

«Вчера состоялось заседание рабочей группы, члены которой вправе были решать судьбу трамвайного управления.

В ее составе депутаты городского совета, представители исполнительной службы, коммунального управления, других отделов исполкома.

Вот они и решили трамвайное управление в Константиновке ликвидировать, так как в городском бюджете денег на его восстановление нет. Да это чиновники посчитали и нецелесообразным.

На балансе КТУ восемь вагонов, ни один из которых к выходу на линии не готов. Они не прошли техосмотр, так как давно устарели. Необходимо менять и оборудование на подстанциях.

Одиннадцать километров трамвайных троллей украли злоумышленники и так далее.

Так что теперь назначат ликвидатора, который и начнет процесс ликвидации. Оборудование и техсредства продадут или сдадут на металл».

Что ж, можно поздравить с очередным достижением «крепких хозяйственников» и «патриотов Донбасса». Действительно, зачем что-то менять и ремонтировать, если можно продать и сдать на металл? Напомню, что в Константиновке власть не менялась уже 7 лет, с 2010 года. 35 из 40 мест в горсовете занимают регионалы. Мэр города Сергей Давыдов, разумеется, тоже регионал.

Но есть и хорошие новости. Мэр Константиновке вовсе не так бездарен, как вы могли подумать. Дела у него идут хорошо. Несколько лет назад он даже попадал в списки «Форбса».

В декларации Сергея Давыдова какое-то невероятное количество земельных участков и квартир. Я даже сбился со счета. Документ находится в свободном доступе, так что посчитайте сами, если не лень.

Очевидно, мэр Константиновки очень талантлив и умен, раз зарабатывает столько денег. Казалось бы, в руках у такого хозяйственника город должен был расцвести. Но нет. В Константиновке все очень плохо, это один из самых запущенных и депрессивных украинских городов. Разруха там буквально повсюду, и это не последствия войны. Так было и до 2014 года. Разве что трамвай тогда еще ходил.

Теперь вместо трамваев будут тесные, грязные «Газельки». И это очень плохо. Трамвай — это признак цивилизованного европейского города. Маршрутки — примета отсталого захолустья, вроде Чада или Бангладеш.

Джерело: блог Дениса Казанського

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