Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян

Сьогодні кожен українець, який користується електрикою, переплачує монополісту Ахметову

Мовою оригіналу В четверг НКРЕКП планирует в очередной раз повысить тарифы на электроэнергию. Если это случится, то цена на электричество опятьн вырастет на 10%, а тариф для малого и среднего бизнеса в Украине станет больше, чем в большинстве стран ЕС. Такая ситуация стала возможной из-за того, что в Украине продолжает действовать

Сьогодні кожен українець, який користується електрикою, переплачує монополісту Ахметову

Мовою оригіналу

В четверг НКРЕКП планирует в очередной раз повысить тарифы на электроэнергию. Если это случится, то цена на электричество опятьн вырастет на 10%, а тариф для малого и среднего бизнеса в Украине станет больше, чем в большинстве стран ЕС.

Такая ситуация стала возможной из-за того, что в Украине продолжает действовать совершенно безумный и необоснованный тариф «Роттердам+». В цену угля включена стоимость его транспортировки из порта Роттердама, хотя на самом деле уголь из Роттердама в Украину не завозился вообще. Применение этой формулы позволяет добавить к цене каждой тонный угля около 15 долларов (примерно 400 грн). Просто так, из воздуха, ни за что.

Сегодня каждый украинец, который пользуется электричеством, переплачивает монополисту Ахметову и помогает ему увеличивать и без того непомерное состояние. И при этом олигарху все равно мало. Его аппетиты растут, поэтому НКРЕКП и готовит очередное повышение цен.

По такому случаю вместе с парнями из «Альтернативы» провели у стен компании СКМ небольшой перфоманс и показали как жерло монополии пожирает деньги украинских граждан, а власть греет на этом руки.

Пожелали компании Ахметова в новом году работать честно, без грабительских формул и схем, без накруток за фейковую доставку из Роттердама, которой на самом деле нет. Ведь Ринат Леонидович эффективный менеджер, а не какой-нибудь напёрсточник.

Джерело: блог Дениса Казанського

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