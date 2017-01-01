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    Думки вголос

    Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян

    Сьогодні кожен українець, який користується електрикою, переплачує монополісту Ахметову
    Мовою оригіналу В четверг НКРЕКП планирует в очередной раз повысить тарифы на электроэнергию. Если это случится, то цена на электричество опятьн вырастет на 10%, а тариф для малого и среднего бизнеса в Украине станет больше, чем в большинстве стран ЕС.  Такая ситуация стала возможной из-за того, что в Украине продолжает действовать
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 13:50
    • Розсилка

    Сьогодні кожен українець, який користується електрикою, переплачує монополісту Ахметову

    Мовою оригіналу

    В четверг НКРЕКП планирует в очередной раз повысить тарифы на электроэнергию. Если это случится, то цена на электричество опятьн вырастет на 10%, а тариф для малого и среднего бизнеса в Украине станет больше, чем в большинстве стран ЕС. 

    Такая ситуация стала возможной из-за того, что в Украине продолжает действовать совершенно безумный и необоснованный тариф «Роттердам+». В цену угля включена стоимость его транспортировки из порта Роттердама, хотя на самом деле уголь из Роттердама в Украину не завозился вообще. Применение этой формулы позволяет добавить к цене каждой тонный угля около 15 долларов (примерно 400 грн). Просто так, из воздуха, ни за что.

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    Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян
    Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян
    Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян
    Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян
    Як жерло монополії Ахметова поглинає гроші українських громадян

    Сегодня каждый украинец, который пользуется электричеством, переплачивает монополисту Ахметову и помогает ему увеличивать и без того непомерное состояние. И при этом олигарху все равно мало. Его аппетиты растут, поэтому НКРЕКП и готовит очередное повышение цен.

    По такому случаю вместе с парнями из «Альтернативы» провели у стен компании СКМ небольшой перфоманс и показали как жерло монополии пожирает деньги украинских граждан, а власть греет на этом руки.

    Пожелали компании Ахметова в новом году работать честно, без грабительских формул и схем, без накруток за фейковую доставку из Роттердама, которой на самом деле нет. Ведь Ринат Леонидович эффективный менеджер, а не какой-нибудь напёрсточник.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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