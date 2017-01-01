Чому вимирають українські села. Сумний приклад з Вінничини
- Сьогодні, 11:33
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«Гроші від кар'єра пролітають десь над селом. Дуже великі гроші. Летять десь в далекі краї, в далекі банки»
Структури, які займаються розробкою родовища каміню-піщаника на Вінничині перетворили дорогу, якою користуються мешканці села Франківка на непрохідну танкову директрису. Сільська ж рада, як пише в себе на Facebook волонтер та журналіст Василь Кізка, боїться навіть подумати про те, що мала би подати позов на кілька мільйонів до бізнесмена за нищення єдиної дороги до ріки і до районної ради за незаконне погодження на таку діяльність.
«Чому вимирають наші прекрасні села? Розкажу на прикладі Франківки Ямпільського району Вінницької області. Воно розташоване неподалік Дністра. Краса тут не передати словами. В будь яку пору року. Не село, а неформальна база відпочинку, курорт найвищої проби! Тут люди мали би жити не гірше громадян Саудівської Аравії. Село має чудові чорноземи, ліс, а головне унікальне в Україні родовище благородного каміню-піщаника. Придатного на найвишуканіші твори мистецтва і на різні види будівництва, зокрема, оздоблення. На Святій Землі такий камінь зветься Єрусалимським каменем без якого не мислиме це місто. Такий камінь, можна сказати, озолотив це місто, зберіг і захистив його. У значній мірі воно своїм багатством завдячує йому», - пише на Facebook Василь Кізка.
За його словами, не так давно Ямпільська районна рада дала дозвіл на розробку цього кар'єра так ніби він нічого спільного немає ні з цим селом, ні з його жителями. Дорога в кілька кілометрів, яка йде від траси через село і від села до Дністра стала технологічною дорогою для кар'єру. Яка вона зараз - бачите на знімках.
«По ній можуть рухатися виключно лиш танки і важкі трактори типу С-100. Все решта - стоп! Велосипеди, мопеди, легкові автомобілі, приватні тракторці по цій дорозі рухатися не можуть. Вона не для тутешніх райських місць. Це щось страшне, несумісне з ними», - стверджує журналіст.
«Хто підсунув жителям Франківки таку свиню? Відповідаю - районні депутати. А чого вони так голосували? Бо корупція. Бо все пов'язано. А злочинні гроші не пахнуть. Правда, кільканадцять депутатів взагалі не знають за що вони голосують і знати не хочуть. Вони ніколи в цій Франківці не були і не будуть. Їм вона до лампочки та ще й великої. Головне обтяпати свій власний інтерес. А це можливо, якщо маєш добрі зв'язки з районним начальством. Зрозуміло, що й бізнесмену по барабану селяни. Йому головне домовитися з районним начальством. Сільська ж рада ще нікого з таких не подала до суду! Вона боїться навіть подумати про те, що мала би подати позов на кілька мільйонів до бізнесмена за нищення єдиної дороги до ріки і до районної ради за незаконне погодження на таку діяльність. Суд мав би відмінити такі злочинні районні рішення на користь дикого капіталізму, а не місцевих жителів. Звісно, якби він був тут», - стверджує Василь Кізка.
Якби ті, які шкодять селу за це платили, як належить - в кожному дворі було б по одній-дві найсучасніших автівки, в кожного мав би бути будинок не гірший, як в сільського голови і його мами, вважає вінницький журналіст.
«Гроші від кар'єра пролітають десь над селом. Дуже великі гроші. Летять десь в далекі краї, в далекі банки. А селу залишається відчай і сльози. Розвивати тут садівництво, городництво - смислу немає без дороги. Жити без дороги в наш час неможливо. Ось чому вимирає це село. Прекрасне. Чудове. Неймовірне. Українське», - резюмує Василь Кізка.