Компанії Ахметова і Фірташа отримали ліцензії на постачання газу

НКРЕКП видала відповідні ліцензії 24 компаніям

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на постачання природного газу ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова і ТОВ «Хімвектор», кінцевим бенефіціаром якого через кіпрську «Валанокс Інвестментс Лімітед» є Дмитро Фірташ. Відповідне рішення



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НКРЕКП видала відповідні ліцензії 24 компаніям

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на постачання природного газу ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова і ТОВ «Хімвектор», кінцевим бенефіціаром якого через кіпрську «Валанокс Інвестментс Лімітед» є Дмитро Фірташ.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в середу.

Ліцензію також отримали «дочка» швейцарського трейдера DufEnergy ТОВ «Дюфенерджі Україна», ТОВ «Фортекс Енерджі» CEO WOG Сергія Корецького, ТОВ «ТАС Енергія Країни» Сергія Тігіпка, підконтрольне НК «Роснефть» ПрАТ «ЛИНІК» і ТОВ «Стартнафта Україна», що спеціалізується на торгівлі LPG.

Загалом комісія видала відповідні ліцензії 24 компаніям.

Як повідомлялося, станом на листопад 2017 року НКРЕКП видала близько 350 ліцензій на постачання газу в Україні. Зокрема, ліцензії отримали великі світові компанії і трейдери в особі Trafigura, Engie, MET.

Джерело: Інтерфакс-Україна