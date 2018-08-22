Суд над Манафортом у США тривав три тижні, а в Україні подібні справи тягнуться роками

Пол Манафорт

Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть

Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачень. Відтак екс-голова виборчого штабу Трампа може отримати 80 років в'язниці за фінансові махінації.

Що мене в цій історії вразило найбільше. Суд над Манафортом тривав три тижні. Ще раз: три тижні. З 31-го липня по 22-ге серпня 2018р.

Тим часом, в Україні:



третій рік йде суд над діамантовими прокурорами

четвертий рік йде суд над Кернесом

третій рік іде суд над Єфремовим

третій рік іде суд над Бочковським та Стоєцьким

скоро буде рік, як почався суд над Насіровим

Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть. «Тупо нема доказів. Тупо нема повноважень».

Джерело: блог Дмитра Гнапа

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