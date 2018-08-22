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    Думки вголос

    Суд над Манафортом у США тривав три тижні, а в Україні подібні справи тягнуться роками

    • Дмитро Гнап

      Журналіст

    • Розсилка
    Пол Манафорт - Суд над Манафортом у США тривав три тижні, а в Україні подібні справи тягнуться роками
    Пол Манафорт

    Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть

    Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачень. Відтак екс-голова виборчого штабу Трампа може отримати 80 років в'язниці за фінансові махінації.

    Що мене в цій історії вразило найбільше. Суд над Манафортом тривав три тижні. Ще раз: три тижні. З 31-го липня по 22-ге серпня 2018р.

    Тим часом, в Україні: 

    • третій рік йде суд над діамантовими прокурорами 
    • четвертий рік йде суд над Кернесом
    • третій рік іде суд над Єфремовим
    • третій рік іде суд над Бочковським та Стоєцьким
    • скоро буде рік, як почався суд над Насіровим

    Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть. «Тупо нема доказів. Тупо нема повноважень».

    Джерело: блог Дмитра Гнапа

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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