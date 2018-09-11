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    Думки вголос

    «Новий курс» влади та опозиції: виборчий блок «До корита»

    • Дмитро Гнап

      Журналіст

    • Розсилка
    Російський олігарх Фукс - «Новий курс» влади та опозиції: виборчий блок «До корита»
    Російський олігарх Фукс

    Полтавська облрада вчинила масштабне пограбування, віддавши російському олігарху Фуксу 10 газових родовищ

    Ось чому я називаю нинішню політичну еліту: міжпартійним об'єднанням «До корита!». Розподіл на владу та опозицію - у них лише для телевізора. Коли справа доходить до масштабних крадіжок вони всі діють спільно. Наче і не було вчорашніх сварок і бійок перед телекамерами.

    12-го липня Полтавська обласна рада вчинила масштабне пограбування, віддавши російському олігарху Фуксу 10 газових родовищ. Без аукціонів. Розвідані запаси газу на цих родовищах - не менше 8-ми мільярдів кубометрів.

    За це рішення проголосували:

    Фракція БПП облради майже в повному складі. Але, з ними все зрозуміло. БПП - це сьогоднішня Партія регіонів, яка краде, все що можна. До того ж, по Фуксу з'являється все більше доказів, що він є просто кишеньковим олігархом Порошенка та компанії. Як Курченко у Януковича.

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    Але за безкоштовну передачу родовищ Фуксу проголосували також:

    • Фракція «Батьківщина» майже в повному складі. (За проголосувало 11 депутатів з 12-ти). Привіт, «Новий курс»!
    • Фракція «Радикальної партії Ляшка» (за проголосували всі 7 депутатів). Привіт, скотиняки!
    • Фракція партії «Свобода» (за проголосували 6 з 7-ми депутатів). Привіт, патріоти! Як вам працюється на російського ділка?

    Шановні опозиційні лідери: Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, та Олег Тягнибок! У вас є шанс бодай трохи відновити до себе довіру, як до опозиції. Ви можете доручити своїм фракціям в Полтавській облраді підтримати нашу ініціативу про скликання позачергової сесії. І про скасування раніше виданих погоджень скандальній фірмі Фукса.

    Будь ласка, здивуйте мене, якщо ви мене чуєте там, біля корита.

    Джерело: блог Дмитра Гнапа

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Юлія Тимошенко Батьківщина БПП Олег Ляшко Партія регіонів Свобода Полтавщина Олег Тягнибок
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