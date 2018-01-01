Чому в Україні так багато противників щеплень

Бережіть здоров'я! Воно ще знадобиться для боротьби з численними покидьками у владі та біля неї

Зазначу одразу, я - переконаний прихильник щеплень. Але чому сьогодні в Україні панує такий затятий саботаж щеплень? Звісно, багато чого можна списати на тупість, неосвіченість, забобони тих, хто проти щеплень. Але, ми ж не завжди були такими тупими і забобонними, правда? Можливо, щось сталося, що збільшило кількість противників щеплень в рази?

Раїса Богатирьова

Бережіть здоров'я! Воно ще знадобиться для боротьби з численними покидьками у владі та біля неї

Зазначу одразу, я - переконаний прихильник щеплень. Але чому сьогодні в Україні панує такий затятий саботаж щеплень? Звісно, багато чого можна списати на тупість, неосвіченість, забобони тих, хто проти щеплень. Але, ми ж не завжди були такими тупими і забобонними, правда? Можливо, щось сталося, що збільшило кількість противників щеплень в рази? Подивіться на цікавий графік, який знайшла Катерина Гандзюк. На ньому позначено катастрофічне падіння кількості щеплень від кору в Україні по роках (дані ВООЗ та ЮНІСЕФ). З майже 100% щеплених в 2003-му до 40% щеплених в 20016-му. Як ми докотилися до цього?

На графіку видно, що в 2008-му році та в 2013-му в Україні різко падає кількість щеплень від кору. Що сталося в ці роки? Це сплески тупості чи щось інше?

А сталося ось що.

В 2008-му році в Краматорську від щеплення проти кору та краснухи помер старшокласник. І це не все. 85 учнів з його школи потрапило до лікарень. І це ще не все. Скарги про численні випадки госпіталізації дітей після цього щеплення почали надходити з усієї України. Згодом, Генпрокуратура з'ясувала, що тодішній заступник міністра охорони здоров'я Микола Проданчук перевищив службові повноваження дозволивши закупівлю несертифікованої і неякісної індійської вакцини. Проданчук тоді навіть ховався від слідчих, його оголосили в розшук. Ви думаєте він сів за грати?

Ні. Сьогодні Проданчук очолює Інститут токсикології Міністерства охорони здоров'я. Згідно декларації, він отримує там майже 3 млн.грн. зарплати на рік. Купив собі дорогу «Ауді», має купу нерухомості. Ще й отримує масонські ордени за служіння (на другому фото). Короче, був би ще багатшим і щасливішим, якби з прокурорами не довелося ділитися.

Після того випадку, суспільство почало потроху оговтуватися від шоку. Кількість щеплень поступово почала рости в 2010-2012-му рр. (див.графік). Аж раптом в кінці 2012-го сталася нова трагедія: від щеплень проти гепатиту померли діти. Пам'ятаєте таку назву: «Фармстандарт-Біолік»? Це фірма, яка випускала неякісну вакцину, від якої і сталася трагедія. Співвласником фірми був син міністра охорони здоров'я Богатирьової (на фото). Матуся-міністр, користуючись владою, нахилила лікульвані заклади так, що фірма синочка почала вигравати всі тендери на постачання вакцин і ліків. За два роки отримавши 1,5 мільярди гривень (за старим курсом).

Але розігрітий скажений конвеєр бабла дав збій. Фірма Богатирьова-молодшого просто фізично не могла забезпечити якість такої кількості вакцин. Вакцини почали «бодяжити» і порушувати технологію, і таке лайно розвозити по медичних закладах. Внаслідок чого почались дитячі смерті. В закритому звіті МОЗ йшлося про 8 смертей. Народний депутат Сенченко тоді проводив власну перевірку, і стверджував, що цифра значно більша. Кількість же дитячих захворювань, ускладнень і випадків інвалідності після того злощасного щеплення навіть не піддається ліку. Я особисто знаю про два таких випадки в Києві.

Вакцину «Біоліка», зрештою, заборонили. Але ніхто за це так і не сів. Богатирьова з синами спокійно звалила до росії. Їхня фірма досі працює в Україні.

То ж, не дивно, що суспільство двічі жорстоко обдурене владою з острахом дивиться тепер на щеплення і вакцини. Тим більше, що і правоохоронці, і суди, і чиновники в масі своїй залишилися ті ж самі. Привіт, Проданчуку!

Звісно, хтось, захищаючи бойкот вакцин верзе щось про недоведеність ефекту, про вроджений імунітет і ще якусь навколонаукову маячню. Але більшість тих, хто уникає вакцинації, мені здається робить це через недовіру до держави, до чиновників МОЗу, до лікарів. І недовіра ця базується на цілком реальних і ще зовсім недавніх трагедіях. І випадках повної безкарності за них. Ну і без істерії навколо цих подій не обійшлося, люди завжди такі люди.

На завершення трохи позитиву.

Моє суб'єктивне враження: останнім часом ситуація з вакцинацією почала потроху покращуватися. І причина цьому - не лише спалахи кіру, як нагадування про наслідки для невакцинованих.

Причина, мені здається в іншому: те, що не могла зробити державна медицина, робить приватна. Тепер не так дорого в Києві можна пройти обстеження і зробити щеплення якісною вакциною. Багато наших знайомих вакцинувались в різних приватних клініках і задоволені. Ми зробили дітям щеплення КПК за 900 грн. на дитину. В суму входить: розширені аналізи, огляд лікаря, потім щеплення. Може й не дешево, але здоров'я того варте. І психічне також, бо позбавляє вас зайвої тривоги про те, що то за вакцину вам вкололи в районній поліклініці.

Словом, бережіть здоров'я! Воно ще знадобиться нам для боротьби з численними покидьками у владі та біля неї. Лайк та репост на ваш розсуд.

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Джерело: блог Дмитра Гнапа

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