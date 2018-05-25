  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Гнап
    Думки вголос

    Напад на активіста Стерненка: чому київська влада нічого не робить з безкарністю Труханова?

    • Дмитро Гнап

      Журналіст

    • Розсилка
    Дружина президента Порошенка нещодавно разом з Трухановим вишивала рушник &laquo;національної єдності&raquo; в Одесі - Напад на активіста Стерненка: чому київська влада нічого не робить з безкарністю Труханова?
    Дружина президента Порошенка нещодавно разом з Трухановим вишивала рушник «національної єдності» в Одесі

    Ось така вона, «національна єдність» нашого президента та російської кримінальної агентури в Одесі

    У зв'язку з нападом на активіста Сергія Стерненка, який перейшов дорогу одеському меру Труханову, чимало хто обурюється тим, що київська влада нічого не робить із труханівською безкарністю.

    Натомість, захисники влади кивають на те, що Труханова обрали одесити і Порошенко та АП зробити з цим нічого не можуть. Насправді, це не так. Бо вони не дуже-то й хочуть. Тому що:

    • СБУ, підконтрольна президенту Порошенку, провалила розслідування російського громадянства Труханова.
    • СБУ, підконтрольна президенту Порошенку, провалила розслідування справи про сепаратизм, коли минулого року одеські депутати на чолі з Трухановим скасували декомунізацю одеських вулиць.
    • Народний депутат саме від Блоку Порошенка взяв в суді Труханова на поруки, по корупційній справі заводу «Краян».
    • Дружина президента Порошенка нещодавно разом з Трухановим вишивала рушник «національної єдності» в Одесі.

    Ось така вона, «національна єдність» нашого президента та російської кримінальної агентури в Одесі.

    ПС: Наведений список, як ви розумієте, далеко не вичерпний, просто не хочу втомлювати вас подробицями того, про що ви і так всі знаєте.

    Джерело: блог Дмитра Гнапа

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Петро Порошенко СБУ депутати Одеса сепаратизм Одещина націоналісти активісти Геннадій Труханов одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ