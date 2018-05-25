Напад на активіста Стерненка: чому київська влада нічого не робить з безкарністю Труханова?

Дружина президента Порошенка нещодавно разом з Трухановим вишивала рушник «національної єдності» в Одесі

Ось така вона, «національна єдність» нашого президента та російської кримінальної агентури в Одесі

У зв'язку з нападом на активіста Сергія Стерненка, який перейшов дорогу одеському меру Труханову, чимало хто обурюється тим, що київська влада нічого не робить із труханівською безкарністю.

Натомість, захисники влади кивають на те, що Труханова обрали одесити і Порошенко та АП зробити з цим нічого не можуть. Насправді, це не так. Бо вони не дуже-то й хочуть. Тому що:

СБУ, підконтрольна президенту Порошенку, провалила розслідування російського громадянства Труханова.

СБУ, підконтрольна президенту Порошенку, провалила розслідування справи про сепаратизм, коли минулого року одеські депутати на чолі з Трухановим скасували декомунізацю одеських вулиць.

Народний депутат саме від Блоку Порошенка взяв в суді Труханова на поруки, по корупційній справі заводу «Краян».

Дружина президента Порошенка нещодавно разом з Трухановим вишивала рушник «національної єдності» в Одесі.

Ось така вона, «національна єдність» нашого президента та російської кримінальної агентури в Одесі.



ПС: Наведений список, як ви розумієте, далеко не вичерпний, просто не хочу втомлювати вас подробицями того, про що ви і так всі знаєте.

Джерело: блог Дмитра Гнапа

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