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    Думки вголос

    Цю пані треба зробити знаменитою. «Слуга» Шпак хоче повернути Україну в часи Януковича і Азарова

    Любов Шпак раніше була&nbsp;ректором у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту - Цю пані треба зробити знаменитою. «Слуга» Шпак хоче повернути Україну в часи Януковича і Азарова
    Любов Шпак раніше була ректором у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту

    «Про яку демократію сьогодні йде мова? Досить плутати демократію та вседозволеність»

    Все ж таки цю госпожу треба зробити знаменитою. А те, що вона несла з трибуни, рознести на меми і цитати. Це повернення в часи Януковича й Азарова.

    Знайомтеся, Любов Шпак, народна депутатка, «Слуга народу», Черкаси. Голова підкомітету ВР з питань оцінки законопроектів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. До ліфту – ректор у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

    А ось її промова, від якої досі палає:

    «Звичайно, можна вигадувати багато слів, щоб якось виправдати те, що відбулося під Офісом Президента. Стерненко дякує всім нам за мирну акцію? Та про що ви говорите? Невже ця акція була мирна? Давайте говорити за те і дякувати за те, що по статті «Масові заворушення» не було відкрито. Хоча всі кваліфікаційні ознаки тут є: погроми, підпали, знищення майна. І все це в прямому ефірі перед десятками камер. Люди, які хочуть жити в демократичній державі, розбивають вікна в приміщенні органу державної влади, нищать фасад будівлі та підпалюють державні символи.

    Про яку демократію сьогодні йде мова? Досить плутати демократію та вседозволеність. Порушення закону було, було. Винні мають понести покарання і вони понесуть покарання. То в чому дискусія взагалі тут є? Хто з нас заходив на сторінки соцмереж таких активістів? Подивіться, все життя у них покладається від однієї акції до другої акції. Чим займаються ці люди, де навчаються, працюють, скільки податків сплатили в державу?

    Ми в першу чергу звикли героїзувати і присвоювати «героїв» бунтарям? Можливо, настав час стати перед законом. Підпалити державний герб… Що має бути в головах цих людей? За яку державу ви стоїте? Ви стоїте горою за те, що на сьогоднішній день понищені державні символи? Будь-то хоч тисячу раз може повторювати, що учасники суботньої акції, патріоти, головні вчинки своїми діями вони красномовно розповіли про свій патріотизм і своє ставлення до державної символіки. В центрі столиці на державній будівлі красувалася свастика, яка засвітилася на весь світ, на всіх телеканалах. І запам'ятають нас саме з цією свастикою. І на стінах Офісу Президента. Це ніж у серце всіх, хто пам'ятає жах нацистського режиму.

    Перш за все хочу сказати, як би це не прозвучало, але добре, що активістам дали можливість проявити себе. Зрозуміло, що вони хотіли крові, їм хотілося показати, що поліція на них накинулася, відповідно застосувала газ або когось побили. Але поліція утрималась. І в цьому не було насильства. Відповідно до цього результати себе показали: руйнувати – не будувати».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Янукович акція Микола Азаров активісти поліція партія Слуга народу
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