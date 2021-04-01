У США сталася стрілянина: серед загиблих є дитина

Підозрюваного у стрілянині затримала поліція

У містечку Оранж, штат Каліфорнія (США), сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше четверо людей загинули, в тому числі дитина.

Про це повідомляє американський телеканал abc NEWS.

Офіцери прибули на місце близько 17:30 за місцевим часом, коли пролунали постріли, та виявили «численні жертви на місці події, включаючи смертельні випадки», повідомляє місцеве управління поліції.

У ситуацію втрутився офіцер, і наразі громадськості не загрожує, йдеться у заяві поліції.

Підозрюваного затримали і разом із ще однією жертвою стрілянини доставили до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно чоловік відкрив вогонь по співробітниках національного парку Еверглейдс, розташованого в американському штаті Флорида, після чого залишив місце події.

Раніше в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).

Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.