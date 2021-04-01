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    У США сталася стрілянина: серед загиблих є дитина

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    Стрілянина сталась у містечку&nbsp;Оранж - У США сталася стрілянина: серед загиблих є дитина
    Стрілянина сталась у містечку Оранж
    Фото: Patrick T. Fallon/AFP

    Підозрюваного у стрілянині затримала поліція

    У містечку Оранж, штат Каліфорнія (США), сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше четверо людей загинули, в тому числі дитина.

    Про це повідомляє американський телеканал abc NEWS.

    Офіцери прибули на місце близько 17:30 за місцевим часом, коли пролунали постріли, та виявили «численні жертви на місці події, включаючи смертельні випадки», повідомляє місцеве управління поліції.

    У ситуацію втрутився офіцер, і наразі громадськості не загрожує, йдеться у заяві поліції.

    Підозрюваного затримали і разом із ще однією жертвою стрілянини доставили до лікарні.

    Нагадаємо, нещодавно чоловік відкрив вогонь по співробітниках національного парку Еверглейдс, розташованого в американському штаті Флорида, після чого залишив місце події.

    Раніше в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).

    Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

    Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

    Теги: США поліція стрілянина
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